القائد الأرجنتيني بيرفومو يفارق الحياة

توفي روبرتو بيرفومو قائد منتخب الأرجنتين السابق لكرة القدم وأحد أبرز مدافعي البلاد عبر التاريخ عن عمر يناهز 73 عاما جراء إصابات في الرأس تعرض لها في الخريف الماضي.



وقال مسؤولون في مصحة لوس أركوس إن بيرفومو - الذي فاز بكأس ليبرتادويس وكأس العالم الأندية (في صيغتها القديمة) مع فريق ريسنج كلوب الأرجنتيني في 1967 ولعب مع ريفر بليت الأرجنتيني وكروزيرو البرازيلي - توفي أمس الخميس.



وكان بيرفومو الذي اشتهر باسم المارشال عضوا بالمنتخب الذي تأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم 1966 بإنجلترا وكان قائدا للأرجنتين في كأس العالم 1974 في ألمانيا الغربية.



وتولى بيرفومو تدريب عدة فرق وعمل وزيرا للرياضة في الحكومة الأرجنتينية لمدة عام في 2003-2004 قبل أن يعمل كمعلق رياضي وصحافي.