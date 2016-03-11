الكيال يكيل بمكيالين

في الوقت الذي قابل به طارق كيال العائد للإشراف على الكرة بالنادي الأهلي لاعبي فريقه بالعناق والقبلات عقب الفوز على الشباب بثلاثة أهداف لواحد ضمن فعاليات دوري جميل، رفض أن يحقق أمنية جامع الكور الأهلاوي الذي أراد كما جاء في الخبر أن يحصل على قميص اللاعب آل فتيل بعد اللقاء ليكون ذكرى بهذا النصر الكبير، إلا أن الكيال رفض ذلك وكأنه صانع الفوز وهو الذي سبق وأن أشرف على كرة الأهلي ولم يضف شيئا يذكر، جامع الكور لم يتمالك نفسه وأخذ يجهش بالبكاء، المنظر آلم قائد الفريق الخلوق تيسير الجاسم والذي قدم درساً لكيفية التعامل بحلم مع الناس أيا كانت شريحتهم ليس للكيال وحده والذي بدا وكأنه يكيل بمكيالين في التعامل مع اللاعبين ومع غيرهم بل أيضا للجميع. المصطفى عليه الصلاة والسلام قال (أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن).

*نقلا عن الرياضية السعودية