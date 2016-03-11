سكولز: أداء كارثي من اليونايتد

هاجم بول سكولز وريو فرديناند اللاعبان السابقان لمانشستر يونايتد الانجليزي فريقهما بعد هزيمته 2-صفر أمام مواطنه ليفربول في ذهاب دور 16 للدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.

وقال سكولز لشبكة بي.تي سبورت التلفزيونية "كان الأداء مخزيا.. سيئا للغاية. الليلة كانت كارثة." وأضاف "ليفربول قدم أداء رائعا. يونايتد؟ لم أعرف ما الذي كانوا يحاولون القيام به."

وخسر يونايتد بهدفي دانييل ستوريدج من ركلة جزاء في الدقيقة 20 وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 73.

وقال سكولز "يونايتد أنفق 250 مليون جنيه إسترليني (تحت قيادة المدرب الحالي لويس فان غال)... الفريق يحتل المركز السادس في الدوري وانتهى به الحال في الدوري الأوروبي."

وتابع في إشارة إلى تحقيق الفريق 38 بطولة تحت قيادة المدرب السابق اليكس فيرغسون قبل أن يعتزل في 2013 "كان من المفترض أن ينافسوا برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ (في دوري الأبطال). يونايتد لم يكن بحاجة إلى فلسفة جديدة لأنه كانت لديه فلسفة جيدة طوال 20 عاما."

وهاجم فرديناند زميل سكولز السابق في يونايتد التشكيلة الحالية بقيادة فان غال.

وقال "القصة الرائعة انتهت. مجموعة اللاعبين الذين تركهم يرحلون.. انخيل دي ماريا وناني وباتريس ايفرا وخافيير هيرنانديز وشينجي كاجاوا وداني ويلبك ورفائيل ودارين فليتشر. هل هم أسوأ من المجموعة الحالية؟".

وأضاف "هم أفضل من التشكيلة الحالية وهذه هي المشكلة."

وقال فان غال الذي تعرض لانتقادات عديدة طوال الموسم بسبب النتائج السيئة إن ليفربول استحق الفوز.

وتابع المدرب الهولندي "ليفربول قدم أداء أفضل في الشوط الأول ولم نستطع نحن تحمل الضغط."

وأضاف "ديفيد دي خيا (حارس يونايتد) قدم أداء رائعا لكننا تسببنا في ركلة جزاء ساذجة وغيرنا شكلنا في الشوط الثاني. حاولنا كثيرا لكننا لم نصنع فرصا كافية".