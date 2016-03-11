عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة

فان در سار يعود إلى المرمى مجدداً

المصدر: لاهاي - فرانس برس
الحارس الهولندي اعتزل اللعب في يونايتد
رابط مختصر

سيعود الحارس الدولي الهولندي السابق إدوين فان در سار إلى غمار المنافسات لمباراة واحدة من أجل مساعدة فريقه المكون نوردفيك، بحسب ما أوضح الجمعة في الصحف الهولندية.

وتم الطلب من حارس اياكس امستردام ومانشستر يونايتد الانكليزي السابق خوض لقاء في دوري الدرجة الرابعة بسبب عدم توافر جميع حراس نوردفيك في نهاية الاسبوع.

وقال الحارس العملاق صاحب 130 مباراة دولية مع المنتخب البرتقالي (رقم قياسي): "أدين بذلك الى الفريق الذي تكونت في صفوفه. لكن لمباراة واحدة فقط".

وستكون المباراة الاولى لفان در سار البالغ 45 عاما بعد اعتزاله إثر نهائي دوري ابطال اوروبا 2011 الذي خسره يونايتد امام برشلونة الاسباني.

كلمات دالّة

#فان در سار, #مانشستر يونايتد, #حارس مرمى

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر