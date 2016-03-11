فان در سار يعود إلى المرمى مجدداً

المصدر: لاهاي - فرانس برس

سيعود الحارس الدولي الهولندي السابق إدوين فان در سار إلى غمار المنافسات لمباراة واحدة من أجل مساعدة فريقه المكون نوردفيك، بحسب ما أوضح الجمعة في الصحف الهولندية.

وتم الطلب من حارس اياكس امستردام ومانشستر يونايتد الانكليزي السابق خوض لقاء في دوري الدرجة الرابعة بسبب عدم توافر جميع حراس نوردفيك في نهاية الاسبوع.

وقال الحارس العملاق صاحب 130 مباراة دولية مع المنتخب البرتقالي (رقم قياسي): "أدين بذلك الى الفريق الذي تكونت في صفوفه. لكن لمباراة واحدة فقط".

وستكون المباراة الاولى لفان در سار البالغ 45 عاما بعد اعتزاله إثر نهائي دوري ابطال اوروبا 2011 الذي خسره يونايتد امام برشلونة الاسباني.