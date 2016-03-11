ديربي الرياض.. طبل ودفوف.. ومشجعون لا يهدأون

لا ينكف المشجعون عن ملاحقة فرقهم في كل بقاع الأرض، وأثناء الملعب يرددون الشعارات والأهازيج والأناشيد دعما للفريق على المعشب الأخضر في سبيل الانتصار فقط، بينما لا يعلم الناس طريقة عمل الرابطة التي تقوم بتشجيع الفريق بصفة منتظمة وبطرق مبتكرة وخلاقة.

ويتحدث المشجع النصراوي عن طريقة عمل الرابطة خلال المباريات وآلية توزيع المهام قائلاً: "بالنسبة لنا في الرابطة يبلغ عددنا قرابة 15 شخص، كل اثنين نقسم عليهم الشغل، البعض للإيقاعات والبعض يوصل الأسلاك وبعض أخر للمايكروفنات". وأكمل: "نحن ايضا نستغل المناسبات الوطنية لأننا أساسا ابناء هذا الوطن".

من جانبه قال مشجع نصراوي: "قبل المباراة بثلاث ساعات نجهز كل ادواتنا، المايكات يختلف عددها فاليوم بملعب الدرة لدينا خمسة، ولكن في الجوهرة تصل الى عشرة". وحول مهام العمل: "كل شخص لديه مهام حتى المسؤول عن تدفئة الطبال، دورنا توجيه المشجعين وهذا له جانب أمني اذا حدث شيء".

