مكانة المدرب الوطني الضائعة

واقع مؤلم يعيشه المدرب الوطني على الرغم من تحقيقه ما يشفع له في تاريخ منجزاتنا الداخلية والخارجية بتلك القدرة العلمية والعملية وهو مؤهل تدريبيا ويحتاج منا إلى إفساح المجال الرحب بإعطائه الفرصة وتقليل الاعتماد على المدرب الوافد الذي احتل الساحة كاملة بثقة في كل ما يقول وما يعمل مع إدارات الأندية التي ربما لا تثق في قدرات المدرب الوطني وقد نزعت منه الثقة من بعض الإداريين العاجزين عن التقييم الذين جاؤوا لإدارات الأندية عبر بوابات واسعة تستقطب من دون دراية ومعرفة للواقع الذي تتطلبه المرحلة الحالية .

إن مسألة إبعاد واستقصاء "ابن الوطن" من ممارسة التدريب هي مسؤولية تقع على عاتق رعاية الشباب وهي التي تقيم الدورات التأهيلية داخلياً وخارجياً وكذلك إدارات الأندية التي تعطي المدرب الأجنبي الثقة الكاملة وبتلك العقود المليونية في مسيرة محيرة تكمن في إنهاء العقد بعد الفشل وتدفع الشرط الجزائي طائعة مختارة لن تجد حرجاً في ذلك الروتين السنوي الذي تعودت عليه أنديتنا في مشاهد مكررة تحمل تبعاتها الميزانية الخالية، أثبت المدرب الوطني قدرته الميدانية على تحقيق المنجزات المشرفة وتلك البطولات الإقليمية والقارية على يد المدرب الوطني خليل الزياني وناصر الجوهر وغيرهم الكثير ممن يحملون ملفاتهم في أيديهم لم يجدوا فرصة سانحة لممارسة تخصصاتهم الفنية الفاعلة تاريخياً عبر الحقب الزمنية الماضية والتي تذوقنا فيها ومعها طعم الانتصارات الغالية على الرغم من ارتفاع المستويات الأخرى.

رحم الله ذلك الزمن الجميل ونجومنا السابقين الذين اسعدونا بعطائهم الوطني المشرف على الرغم من قلة الدخول العامة من الباب الرياضي المتسم بالبساطة ولكنه الإخلاص والتفاني في حب الوطن والعمل بجد لتحقيق المكاسب الرياضية التي تضاف إلى سجل الوطن الرياضي.

حان الوقت لأن يجد المدرب الوطني فرصته بميثاق شرف وطني حتى ولو مساعد مدرب أو على أندية الدرجة الأولى والمستقبل كفيل بتحقيق هذه الأمنية.



*نقلا عن الرياض السعودية