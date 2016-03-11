"الانضباط" توقف فارسي الوحدة بسبب سلوك غير رياضي

قررت لجنة الانضباط اليوم الجمعة إيقاف لاعب فريق الوحدة مهند فارسي مباراتين رسميتين، للسلوك غير الرياضي في لقاء الاتحاد، ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، كما قررت تغريمه 40 ألف ريال.

وأشارت اللجنة بحسب بيان رسمي إلى أن فارسي قام بارتكاب سلوك غير رياضي، يتمثل في قيامه بحركة مسيئة تجاه لاعب الاتحاد سيولي منتاري في المباراة، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بين الاتحاد والوحدة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفقاً للتسجيل المرئي للواقعة.

إلى ذلك، غرمت اللجنة ذاتها، نادي الهلال 10 آلاف ريال لتأخره في الدخول إلى أرضية الملعب لمدة (4) دقائق، مما سبب تأخير صافرة الشوط الثاني في لقاء النصر أمس ضمن دوري عبداللطيف جميل، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة.