"مكافحة المنشطات": 99 رياضيا تناولوا عقار ملدونيوم

ذكرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اليوم الجمعة أن 99 رياضيا تناولوا عقار ملدونيوم منذ حظره في الأول من يناير.

وقال المتحدث باسم الوكالة بن نيكولز "نستطيع التأكيد أنه منذ الأول من يناير حين تم منع استخدام الملدونيوم، بينت فحوص الكشف عن المنشطات أن 99 رياضيا استخدموا هذا العقار".

وكانت نجمة كرة المضرب الروسية ماريا شارابوفا إحدى أهم ضحايا الملدونيوم المبتكر في لاتفيا في سبعينيات القرن الماضي قبل تفكك الاتحاد السوفيتي والمستخدم في معالجة بعض المشاكل خصوصا منها الناجمة عن داء السكري.

ومن بين الذين طالتهم العقوبات بسبب استخدام الملدونيوم العداءة السويدية ابيبا اريغاوي بطلة العالم 2013 في سباق 1500 م، والروسية ايكاترينا بوبروفا (تزحلق فني) والأوكرانية أولغا إبراموفا (بياتلون) والروسي كاتوشا ادوارد فورغانوف (دراجات).