الأهلي المصري يكتفي بالتعادل في أنغولا بدوري الأبطال

افتتح الأهلي المصري البطل السابق مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه ريكريتيفو دي ليبولو بطل أنغولا اليوم السبت في ذهاب دور 32 لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وسيطر الأهلي على الشوط الأول وكاد مهاجمه الجابوني مالك ايفونا يفتتح التسجيل بعد 25 دقيقة عندما تلقى تمريرة رائعة من عبدالله السعيد وضعته في مواجهة المرمى لكن الدفاع تدخل ليبعد الكرة.

وأهدر السعيد فرصة خطيرة أخرى للأهلي في الدقيقة 34 دقيقة حين سدد خارج المرمى من ستة أمتار بعد كرة عرضية من الظهير الأيمن محمد هاني.

وأنقذ حارس ريكريتيفو فرصة جديدة من ايفونا في الدقيقة 64 من وضع انفراد ثم تصدى لمحاولة أخرى من مؤمن زكريا.

وأصبح ريكريتيفو أكثر نشاطا قرب النهاية من نهايته واقترب عدة مرات من التسجيل مستغلا أداء دفاعيا سيئا من صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال بثمانية ألقاب.

وستقام مباراة الاياب في مدينة الاسكندرية الساحلية الأسبوع القادم.