الزويهري: أنظارنا على موقعة العين

أكد مساعد الزويهري رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، استحقاق ناديه بالفوز على القادسية 2-0، اليوم الجمعة، في الجولة 20 من دوري المحترفين السعودي.

وأعرب الزويهري عن سعادته بعد فوز فريقه على القادسية واستعادته صدارة الدوري، مؤكدا على سعي فريقه للفوز على العين في دوري أبطال آسيا.

وقال في تصريحات عقب اللقاء، إن الفريق سيغلق من الآن ملف المباراة، وسينسى الفرحة استعدادا لمباراته المهمة أمام العين الإماراتي.

ويلتقي الأهلي مع العين يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من البطولة.

واستعاد الأهلي الصدارة بفوزه على القادسية 2-0، حيث رفع رصيده الى 45 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الثاني، فيما توقف رصيد القادسية عند 12 نقطة.

سجل هدفي الأهلي السوري عمر السومة في الدقيقتين 57 و83.