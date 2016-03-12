برشلونة يستعرض أمام خيتافي بسداسية ويقترب من اللقب

استعرض برشلونة أمام ضيفه خيتافي واكتسحه بستة أهداف نظيفة اليوم السبت على ملعب "كامب نو" في المرحلة التاسعة والعشرين ليقترب خطوة إضافية من الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الاسباني لكرة القدم.



ورفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة، مبتعدا بفارق 11 نقطة عن اتلتيكو مدريد الثاني الذي يستضيف ديبورتيفو لا كورونا لاحقا، و15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثالث والذي يحل ضيفا على لاس بالماس الاحد.

ويواصل برشلونة زحفه بقوة نحو تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما احرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري ابطال اوروبا، والتتويج في الدوري للمرة الثامنة في اخر 12 عاما.

وبلغ فريق المدرب لويس انريكي نهائي الكأس ايضا حيث يلتقي مع اشبيلية، فيما قطع شوطا كبيرا نحو الدور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على مضيفه ارسنال الانكليزي 2-صفر في ذهاب الدور الثاني، وهما سيلتقيان ايابا الاربعاء المقبل على "كامب نو" بالذات.

كما عزز برشلونة رقمه القياسي التاريخي في اسبانيا رافعا رصيده الى 37 مباراة على التوالي من دون خسارة.

ابقى انريكي المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز ولاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش على مقاعد البدلاء، واشرك الشاب منير الحدادي في المقدمة الى جانب الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وكان الحدادي شارك في المباراة السابقة امام ايبار (4-صفر) بدلا من نيمار الذي نفذ عقوبة الايقاف.

لم ينتظر برشلونة كثيرا لبسط سيطرته المطلقة على المجريات فكان له ما اراد منذ الدقائق الاولى معتمدا على اسلوبه المعروف بالتمريرات القصيرة والسريعة والسيطرة على الكرة تماما، ونادرا ما ظهر حارس الفريق الكاتالوني التشيلي كلاوديو برافو طوال الشوط الاول.

وافتتح صاحب الارض التسجيل في الدقيقة الثامنة اثر هجمة سريعة ووصلت الكرة من ميسي الى جوردي البا في الجهة اليسرى فمررها امام المرمى لكن لاعب الوسط المكسيكي خوان رودريغيز حولها عن طريق الخطأ في مرماه (8).

وكاد برشلونة يضاعف النتيجة بعد ثلاث دقائق حين وصلت كرة الى البا في الجهة اليسرى الذي حولها مجددا امام المرمى حيث نيمار المتابع لكنه تعرض للعرقلة من المدافع اميليانو فيلاسكيز ليحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها ميسي حيث ارسل الكرة باتجاه الزاوية اليسرى لكن الحارس فيسنتي غوايتا ارتمى عليها وابعدها الى ركنية (11).

وجاء الهدف الثاني لبرشلونة بعد لعبة جميلة اثر كرة امامية رائعة لصانع الالعاب اندريس انييستا حولها ميسي بيسراه بلمسة واحدة الى الحدادي الذي اكملها برأسه وسط الشباك (19).

وهو الهدف الثالث للحدادي في الدوري هذا الموسم.

وقام نيمار بفاصل مهاري حيث تخطى ثلاثة لاعبين في طريقه الى داخل المنطقة قبل ان يتعرض الى العرقلة ويسقط ارضا لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب (26).

وأثمر الضغط الكاتالوني هدفا ثالثا بعد كرة بينية رائعة من ميسي الى نيمار داخل المنطقة تابعها قوية في الزاوية اليسرى للمرمى (32).

وقدم ميسي ونيمار مهارات فنية رائعة في الدقائق الاخيرة، ورفض الارجنتيني الخروج من الشوط الاول من دون هز الشباك ونجح في ذلك في الدقيقة 41 حين اطلق كرة قوية بيسراه في الزاوية اليسرى معوضا اهدار ركلة الجزاء.

وكان الشوط الثاني نسخة مشابهة عن الاول بسيطرة شبه مطلقة لبرشلونة ومهارات رائعة للاعبيه، وسط عجز تام لمنافسيهم.

وجاء الهدف الخامس من كرة رائعة لميسي بين المدافعين الى نيمار على حدود المنطقة فاستقبلها باليسرى وسددها باليمنى في الشباك (51) رافعا رصيده الى 20 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وحمل الهدف السادس توقيع التركي اردا توران حيث وصلته كرة من ركلة ركنية فتابعها مقصية من مسافة قريبة في الزاوية اليسرى (57).

وعمد انريكي الى اتاحة الفرصة الى سيرجي سامبير والبلجيكي توماس فيرمايلن ومارك بارترا مكان انييستا والفرنسي جيريمي ماتيو وجيرار بيكيه.

وافلت مرمى خيتافي في الدقائق الاخيرة من أهداف أخرى عبر نيمار وميسي.

ويلعب اليوم ايضا سلتا فيغو مع ريال سوسييداد ورايو فايكانو مع ايبار، والاحد ليفانتي مع فالنسيا، واشبيلية مع فياريال واتلتيك بلباو مع ريال بيتيس، وتختتم المرحلة الثانين بلقاء غرناطة مع اسبانيول.