سالجادو والصفا ينشئان أكاديمية كرة قدم للصغار

‏أنهت إدارة نادي الصفا السعودي ممثلة برئيس مجلس إدارتها سمير آل ناصر التوقيع مع لاعب المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق ميشيل سالجادو، وذلك لإنشاء أكاديمية عالمية لكرة القدم للصغار في نادي الصفا، وتم التوقيع على الاتفاقية بمدينة دبي.

‏

وسيتولى فريق عمل ميشيل سالجادو وضع الخطط التدريبية وتوفير مدربين عالميين وبرامج حديثة لتدريب الصغار على أساليب كرة القدم الحديثة وتأهيلهم ليصبحوا لاعبين محترفين يكونوا نواة مستقبلية للفريق الأول في النادي والمنتخب.

‏

‏يذكر أن فريق عمل سالجادو يشرف حاليا على مدارس كرة القدم الإسبانية في مدينة دبي الرياضية، حيث ينخرط في التدريب بالمدارس حوالي 1500 لاعب من مختلف الفئات العمرية.

‏

‏من جهته صرح رئيس نادي الصفا سمير آل ناصر بأن توقيع مذكرة التفاهم هذه يمثل استراتيجية عامة لنادي الصفا في المرحلة المقبلة، حيث يهدف النادي إلى زيادة الاهتمام بالفئات السنية، ولاسيما في كرة القدم.

وشدد الناصر على أهمية استغلال الموارد التي وفرتها الدولة بأفضل الصور من أجل خلق بيئة واعدة للمستقبل، وأن اختيار النجم الإسباني وطاقم العمل المرافق له جاء بعد دراسة مستفيضة للخيارات الموجودة في المنطقة.

‏

فيما عبر اللاعب العالمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية موضحا أنها خطوة على الاتجاه الصحيح لأي ناد يسعى لتطوير كرة القدم وخلق نموذج احترافي قابل للاستدامة.

وأضاف: "إن التجربة في إسبانيا والعديد من الدوريات المحترفة تبين بشكل واضح أن الفرق التي تملك أكاديميات احترافية قوية هي التي تمكنت من التنافس على المراكز المتقدمة لزمن طويل وليس لفترات قصيرة فقط".