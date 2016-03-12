شارابوفا تتساءل: أين إنذارات لجنة مكافحة المنشطات؟

ردت بطلة كرة المضرب الروسية ماريا شارابوفا الموقوفة لتعاطيها مادة محظورة بقوة على "الاتهامات الخاطئة" حول تلقيها خمسة انذارات لتغيير قوانين المنشطات مطلع العام الحالي.

وكتبت شارابوفا (28 عاما) على حسابها في موقع فيسبوك: "نشر الإعلام (صحيفة تايمز البريطانية) بعض الامور الخاطئة وانا مصممة على الرد. ذكر تقرير اني تلقيت خمسة انذارات حول منع العقار الذي كنت اتناوله: هذا ليس صحيحا، لم يحصل ذلك ابدا".

واضافت شارابوفا التي ثبت تناولها عقار ملدونيوم المحظور في بطولة استراليا المفتوحة الاخيرة، وذلك بعد قليل من منعه دوليا: "لا ابحث عن اعذار لتجاهل منع هذا الدواء. ابلغتكم عن البريد الالكتروني الذي تلقيته في 22 ديسمبر 2015 تحت عنوان (تغييرات رئيسة في برنامج مكافحة المنشطات في كرة المضرب لعام 2016)، كان يجب ان اكون اكثر انتباها. لكن باقي الرسائل البريدية؟ لقد كانت مخفية في النشرات الاخبارية، على مواقع الانترنت".

وأشارت شارابوفا الى ان كل المعلومات كانت متوافرة، لكن "كان يجب الضغط على رابط، ادخال كلمة المرور، البحث عن المعلومات وقراءتها"، او استشارة كتيب موزع مطلع العام 2016.

وتابعت: "لكن هذه الوثيقة تضمنت الاف الكلمات، معظمها تقني ومكتوب باحرف صغيرة".

ونفت ان تكون قد تناولت هذا العقار بشكل متواصل، في حين ان العلاج الطبيعي ينحصر بين 4 و6 اسابيع: "هذا ما قمت به، خضعت للعلاج المطلوب من طبيبي وتناولت جرعات بالحد الادنى".

وختمت: انا فخورة بالطريقة التي لعبت فيها كرة المضرب. كنت صادقة ولم ادع الاصابة لإخفاء تناول المنشطات".

وصدمت النجمة الفاتنة عالم الكرة الصفراء الاثنين باعلان ثبوت تناولها عقار ملدونيوم المحظور خلال بطولة استراليا المفتوحة، لكنها بررت ذلك بالقول "منذ 10 سنوات، اتناول هذا الدواء بناء على وصفة من طبيب العائلة. هذا الدواء لم يكن على لائحة المنتجات الممنوعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لكن القاعدة تغيرت في الاول من يناير واصبح الدواء مادة ممنوعة وهو ما لم اكن اعرفه".

واعلن الاتحاد الدولي "ايقافها مؤقتا اعتبارا من 12 مارس بانتظار سير هذا الاجراء".

وكانت عدة شركات مثل نايكي الاميركية للتجهيزات الرياضية وتاغ هوير السويسرية لصناعة الساعات وبورشه الالمانية لصناعة السيارات، تخلت عن الرياضية الاغنى في العالم بعيد اعلانها عن تنشطها، باستثناء شركة هيد النمساوية لصناعة المضارب.

وقال مدير شركة "هيد" جون الياش في بيان "ماريا ارتكبت خطأ وفازت بحق الاستفادة من الشك. النزاهة والشجاعة اللتان اعلنت بهما ارتكاب الخطأ يدعوان الى الاعجاب. شركة هيد تفخر بدعم ماريا الان".

وحظيت شارابوفا بدعم محلي من وزير الرياضة فيتالي موتكو: "انا اسف لماشا (لقب ماريا شارابوفا). آمل رؤيتها تعود الى الملاعب ونحن جاهزون لدعمها... تنتقل بين بطولة واخرى وروزنامتها جهنمية. كان يجب ان يسهر اعضاء الفريق عليها".