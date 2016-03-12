لوكاكو يقصي تشيلسي بمفرده من كأس إنكلترا

تلقى تشلسي ضربة ثانية في غضون أربعة ايام بخروجه من ربع نهائي كأس انكلترا لكرة القدم اثر خسارته امام ايفرتون بهدفين نظيفين لنجمه البلجيكي روميلو لوكاكو اليوم السبت.



وسجل لوكاكو الهدفين في الدقيقتين 77 و82 ليقود فريقه الى نصف النهائي.



وكان تشلسي ودع دوري ابطال اوروبا بخسارته على ارضه امام باريس سان جرمان الفرنسي 1-2 الاربعاء الماضي في اياب الدور الثاني بعد ان كان سقط امامه ذهابا بالنتيجة ذاتها.



ويقدم تشلسي احد اسوأ مواسمه على الاطلاق، حيث فقد لقبه ايضا في الدوري الانكليزي باحتلاله مركزا في وسط الترتيب.



واضطر النادي اللندني الى اقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو قبل نحو شهرين، واسند المهمة مؤقتا الى الهولندي غوس هيدينك حتى نهاية الموسم.



وذكرت تقارير صحافية ايطالية ان رئيس نادي تشلسي، الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، أبرم اتفاقا مع مدرب المنتخب الايطالي انطونيو كونتي للاشراف على فريقه في الموسم المقبل.