معسكر داخلي عراقي قبل مواجهة تايلند وفيتنام

بدأ المنتخب العراقي لكرة القدم الجمعة معسكرا استعداديا داخليا في مدينة اربيل يستمر ستة أيام في إطار تحضيراته الأخيرة لمواجهتي تايلاند وفيتنام الحاسمتين ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات.

ويشارك في هذا المعسكر 14 لاعبا فقط من أصل 26 ضمن قائمة استدعاها المدرب يحيى علوان.

ويلتقي العراق مع تايلاند في 24 اذار/مارس الجاري في العاصمة طهران، قبل خمسة ايام من موعد مباراته الثانية امام فيتنام، ويتحتم عليه الفوز في المباراتين لضمان التاهل الى الدور النهائي من التصفيات المونديالية.

ويتصدر المنتخب التايلاندي ترتيب المجموعة الاسيوية السادسة برصيد 13 نقطة امام العراق بفارق 5 نقاط.

ومن المؤمل ان يلتقي المنتخب العراقي نظيره السوري وديا في العاصمة الايرانية في 18 الجاري ضمن فترة استعداداته هذه.

وعن سبب اختيار مدينة اربيل (شمالي البلاد) مكانا لمعسكر منتخب بلاده، ذكر عضو الاتحاد العراقي والمتحدث الرسمي باسمه كامل زغير لوكالة فرانس برس"المدرب يحيى علوان اختار مكان المعسكر وفضل اربيل نظرا لتشابه الاجواء مع ايران".