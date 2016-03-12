نوريتش والسيتي ينهيان مباراتهما بالتعادل السلبي

واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط بتعادله مع مضيفه نوريتش سيتي سلبا اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ونال سيتي نقطة واحدة رافعا رصيده الى 51 نقطة في المركز الرابع، بفارق 9 نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر، الذي يستضيف نيوكاسل الاثنين في ختام المرحلة.

وتقلصت آمال مانشستر سيتي بالتالي أكثر وأكثر في المنافسة على اللقب، إذ كان فشل في الفوز في ثلاث مباريات على التوالي بتعادله مع تشلسي بطل الموسم الماضي 1-1 وخسارته امام توتنهام 1-2 وليفربول صفر-3، قبل ان يكتسح ضيفه استون فيلا 4-صفر السبت الماضي.

وحاول مهاجم مانشستر سيتي الارجنتيني سيرخيو اغويرو ورفاقه هز الشباك وشكلوا ضغطا كبيرا في الدقائق الاخيرة من دون جدوى.

ويملك سيتي مباراة مؤجلة مع نيوكاسل.

ورفع نوريتش سيتي في المقابل رصيده الى 25 نقطة في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط، بفاق الاهداف خلف سندرلاند السابع عشر.

ويلعب اليوم ايضا بورنموث مع سوانسي سيتي وستوك سيتي مع ساوثمبتون، والاحد استون فيلا مع توتنهام.

وتأجلت مباريات ليفربول مع تشلسي، ومانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وسندرلاند مع ايفرتون، ووست هام مع واتفورد، وارسنال مع وست بروميتش البيون بسبب اقامة ربع نهائي مسابقة كأس انكلترا نهاية هذا الاسبوع ايضا.