أخيرا مونيتور لمنع كوارث الحكام

تحت قيادة رئيسه السابق بلاتر ظل الاتحاد الدولي لكرة القدم حجر عثرة أمام الاستفادة من التقنية الحديثة في الوقت الذي تسابقت إليها اتحادات أخرى، وفور تولي إنفانتينو مهام الرئاسة وفي الجلسة 130 والمنعقدة في ويلز أقر الاستعانة بالفيديو في الحالات التي من شأنها أن تغير مجرى المباراة مثل الأهداف وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء والخطأ في تحديد هوية اللاعبين، ذلك بالتنسيق مع الحكم الرابع، إما بطلب من حكم الساحة أو من خلال إشارة مباشرة من الرابع ومن الممكن لحكم الساحة مشاهدة اللقطة بنفسه إذا ما أراد، شخصياً طالبت مرارا بالاستعانة بمونيتور حفاظاً على مكتسبات الأندية التي تنفق الملايين لملامسة تطالعات جماهيرها، وإذا بصافرة ظالمة تضيع الآمال وتذهب بالملايين أدراج الرياح، إننا وبتجرد نبحث عن العدالة للجميع، ونأمل من اتحادنا المبادرة بتطبيق هذا القرار.



*نقلاً عن الرياضية السعودية

