الأهلي يفتقد خدمات حارسه المعيوف لمدة شهر

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها عبدالله المعيوف حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجود كسر في أحد أصابع اليد اليسرى ، تعرض له في لقاء القادسية الأخير على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الـ 20 من "دوري عبداللطيف جميل للمحترفين" ، والذي انتهى أهلاوياً بهدفين مقابل لاشيء .

حيث تأكد غيابه عن مواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا الأربعاء المقبل ، وسيحتاج اللاعب إلى فترة علاج تمتد لقرابة الشهر ومن المتوقع عودته في لقاء الديربي أمام الاتحاد .

عاود الفريق الكروي الاول في النادي الأهلي تدريباته استعداداً للمباراة المقبلة أمام العين الإماراتي مساء الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال اسيا .

واكتفت المجموعة التي شاركت بصفة أساسية في المباراة الأخيرة أمام القادسية باجراء تدريبات استرجاعية على أرضية ملعب الامير محمد العبدالله الفيصل وداخل صالة الحديد بينما أجرى بقية لاعبي الفريق تدريبات تكتيكية ولياقية .

