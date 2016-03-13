الوحدة يفاجئ الاتحاد ويسقطه بين مشجعيه

فجّر الوحدة مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على مضيفه الاتحاد 2-صفر على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في ختام المرحلة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الوحدة بفوزه بكسر عقدة استمرت 19 عاماً في لقاءاته ضد الاتحاد في جدة إذ أن آخر فوز لفرسان مكة كان في عام 1997 في المباراة التي انتهت 2-1.

وسجل هدفي الوحدة علي عواجي "12" والكاميروني آرنست نفور "89".

وبدأت المباراة بأفضلية للضيوف الذين فرضوا سيطرتهم مبكراً في حين وضح تأثر الاتحاد بغياب أبرز لاعبيه المدافع أحمد عسيري والغاني سولي مونتاري والفنزويلي ريفاس هداف الدوري.

ونجح مهاجم الوحدة علي عواجي بافتتاح التسجيل بعد مرور 12 دقيقة حينما ارتقى لعرضية زميله علي الزقعان وحول الكرة برأسه في شباك الحارس عساف القرني.

وواصل الوحدة سيطرته وأهدر مهاجمه الكاميروني آرنست نفور هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من البرازيلي ليما ليواجه المرمى ويسدد الكرة استقرت في أحضان الحارس عساف القرني.

وتحسن مستوى الاتحاد في الدقائق العشر الأخيرة وحاول الوصول لمرمى الوحدة عن طريق اعتماده على الاطراف وكاد مهاجمه فهد المولد أن يسجل هدف التعادل حينما تلقى مهاجمه فهد المولد بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله محمد أبوسبعان ليسدد الكرة ذهبت بعيداً عن المرمى.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الروماني بيتوركا تغييره الأول بدخول أحمد الناظري بديلاً لمحمد أبوسبعان.

ونجح الاتحاد بفرض سيطرته وكثف هجماته على مرمى الوحدة وكاد مهاجمه مختار فلاتة أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه لتمريرة مميزة من زميله أحمد الناظري ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس عبدالله العراف الذي أبعدها بصعوبة.

وحاول الاتحاد جاهداً الوصول الى مرمى الحارس العراف الا أنه فشل في ظل صلابة الدفاع الوحداوي.

ودفع بيتوركا مدرب الاتحاد بمهاجمه سلمان صبياني عند الدقيقة 72 بديلاً لعبدالفتاح عسيري بحثاً عن تكثيف الضغط على الوحدة.

وسنحت فرصة ثمينة للمهاجم البديل سلمان صبياني الذي لعب كرة مقصية ذكية الا أن الحارس عبدالله العراف تصدى لها بسهولة.

واعتمد الوحداويون على الهجمات المرتدة لاستغلال اندفاع الاتحاد وكاد مهاجمه الكاميروني أن يعزز تقدم فريقه بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله علي عواجس وسدد الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس عساف القرني.

وكثف الاتحاد هجماته بعدما اندفع جل لاعبيه نحو مرمى الوحدة الذي نجح باستغلال ذلك حينما نظم لاعبوه هجمة مرتدة قبل نهاية المباراة بدقيقة بدأت عن طريق البرازيلي ليما الذي مررها لسلمان البقمي والذي دوره مررها للكاميروني آرنست الذي وضعها بسهولة في شباك عساف القرني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة الى 20 نقطة في المركز العاشر، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 40 نقطة في المركز الثالث وبفارق خمس نقاط عن الأهلي المتصدر.