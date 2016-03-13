ترجمة القناعة

عندما ينتقي المدربون اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية لكرة القدم، تتعرض اختياراتهم للنقد والتحليل من قبل النقّاد والجمهور، غير أن معظم المدربين لا يلتفتون إلى تلك القراءات ويرونها نتاج المشاعر وليست نتاج معرفة فنية.

على الرغم من هذه المقدمة إلا أن الإعلام يلعب دوراً مهماً ويؤثر في اختيارات بعض المدربين، كما تلعب الشركات الراعية دوراً مماثلاً، لكن المدربين المتمرسين لا يذعنون إلى مثل تلك الضغوط حفاظاً على سمعتهم المهنية.

يحرص مدرب منتخبنا الوطني المهندس مهدي علي على اختيار اللاعبين الأنسب لتمثيل الأبيض في المهام الودية والرسمية، فهو يُحّيد عاطفته عند انتقاء التشكيلة، لأنه يدرك أن الاختيارات العاطفية لا تُعبد الطريق ولا تساعد على بلوغ الأهداف.

حظيت تشكيلة الأبيض الخاصة بمواجهتي منتخبي فلسطين والسعودية المقبلتين ضمن تصفيات كأس العالم 2018، بتأييد أغلبية محبي ومتابعي الكرة الإماراتية، نأمل أن تُترجم هذه القناعة إلى حضور جماهيري كبير في ملعب محمد بن زايد في أبوظبي يومي الرابع والعشرين والـ 29 من الشهر الجاري.

إن اللاعبين الذين اختيروا لتمثيل الأبيض في هذه المهمة تقع على عاتقهم مسؤولية عظيمة، لأن التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات يمهد الطريق لهذا الجيل، من أجل تعزيز إنجازاتهم وتحقيق حلم الوصول إلى مونديال كأس العالم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية