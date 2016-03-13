ناصر الشمراني يتغيب عن تدريبات الهلال

أنهى محمد جحفلي وخالد كعبي، لاعبا فريق الهلال السعودي، برنامجيهما التأهيليين مساء السبت، ومن المنتظر أن يشارك الثنائي في التدريبات الجماعية يوم غد الأحد، في حين واصل الثنائي نواف العابد وكارلوس إدواردو برامجهما العلاجية والتأهيلية.

وبحسب المركز الإعلامي الأزرق، فقد واصل فريق الهلال تدريباته الاعتيادية؛ تحضيرًا لمواجهة مضيفه "الجزيرة الإماراتي" مساء يوم الثلاثاء المقبل، إذ تركز المران على الجوانب التكنيكية والفنية، حيث عمد الجهاز الفني -في الجزء الأول من المران- على تطبيق عدد من التدريبات التكنيكية، قبل أن يطبّق مدير الجهاز الفني اليوناني جوريجوس دونيس تدريبات التمرير الدقيق والضغط على حامل الكرة، اختتمها بتدريبات التسديد على المرمى، وسط متابعة الرئيس الأمير نواف بن سعد، بينما لم يتواجد اللاعب "ناصر الشمراني" في المران؛ إذ قدّم عذرًا مسبقًا بذلك للمدير الفني "دونيس" مساء أمس.

من جهته يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا عصر يوم غد الأحد؛ قبيل مغادرته إلى "أبوظبي" مساءً، على متن طائرة خاصة تكفّلت بها إدارة النادي.

