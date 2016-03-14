إنجاز عظيم

انتزاع مصر شرف تنظيم كاس العالم لشباب كرة السلة من اسرائيل وتركيا ولاتفيا والتفوق عليهم انجاز كبير لا ينبغى ان يمر مرور الكرام..هذا الانجاز غير المسبوق نتطلع ان تتضافر كل الجهود من اجل انجاح هذا الحدث الاستثنائى من اجل انجاحه ،الجديد فى الامر ان اتحاد كرة السلة برئاسه الدكتور مجدى ابو فريخة نجح فى توظيف كل الطاقات البشرية من اجل الفوز بشرف هذا التنظيم من خلال الاستعانة بالنجوم المصريين المحترفين بالخارج سواء فى كرة السلة او فى اللعبات الاخرى حيث استعان بمحمد الننى نجم مصر المحترف فى صفوف نادى الارسنال الانجليزى فى دعم ملف مصر بجانب ثنائى السلة المحترف عاصم مرعى وانس محمود ..هذا الفوز يحسب لاتحاد السلة ولوزارة الشباب والرياضة برئاسه المهندس خالد عبد العزيز الذى قدم الكثير لنيل هذا الشرف وهو ما يزيد من قدر وقدرة المسئولين عن الرياضة فى مصر.

< انجاز آخر حققته الرياضة المصرية هذه الايام وهو فوز المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ورئيس اتحاد الفروسية برئاسه الاتحاد الافريقى للفروسية بالتزكية .. وذلك بعد ان تزعمت تمصر قضية اتحاد افريقى للعبة وسهلت الامور تكثيرا بالنسبة للدول الافريقية الشقيقة باستضافة الجمعية العمومية بشرم الشيخ فى خطوة ضربت عدة عصافير بحجر واحد..فقد كانت هذه الجمعية بمنزلة ترويج للسياحة المصرية فى هذا الوقت الصعب الذى تمر به السياحة المصرية نتيجة الحادث الجبان بسقوط الطائرة الروسية.

اضافة لما سبق فإن فوز المهندس هشام حطب يؤكد شيئا مهما جدا وهو أن الريادة المصرية على المستوى الإفريقى فى كثير من الرياضات ومنهم الفروسية ستظل لمصر ..ونتطلع الى مزيد من الانجازات.

*نقلاً عن الأهرام المصرية