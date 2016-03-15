أمام الإماراتيين.. الغلبة دائماً لـ"أهلي جدة"

لم يخسر أهلي جدة سوى مباراة واحدة من أصل 12 مواجهة رسمية خاضها أمام الأندية الإماراتية، فالفريق الأخضر يلتقي فريق العين غدا الأربعاء على ستاد هزاع بن زايد ضمن المرحلة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ويتفوق الأهلي بشكل كبير على الأندية الإماراتية بعد أن لعب أمامهم 11 مباراة في دوري أبطال آسيا ومواجهة وحيدة في بطولة الأندية الخليجية. حيث استطاع الأهلاويون تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 وخسر مواجهة وحيدة كانت أمام الوحدة عام 2008.

وسبق للأهلي أن واجه العين في مباراة وحيدة كانت في البطولة الودية للأندية العربية التي أقيمت في سويسرا عام 2007 وانتهت بفوز الفريق الإماراتي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وأولى مواجهات الفريق السعودي أمام الأندية الإماراتية كانت في عام 2002 أمام الشباب في بطولة الأندية الخليجية وانتهت بفوزه 3-1 سجلها مهاجمه السابق إبراهيم سويد "هدفين" والسنغالي محمد تيام.

وفي عام 2008 وقع الأهلي والوحدة في مجموعة واحدة بدوري أبطال آسيا وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي وفاز فريق العاصمة الإماراتي 2-1 إياباً في أبوظبي.

وفي نسخة عام 2010 نجح الأهلي بالفوز على الجزيرة ذهاباً وإياباً في دور المجموعات 5-1 سجلها البرازيلي فيكتور سيموس ومواطنه مارسينهو "هدفين" وعبدالرحيم جيزاوي "هدفين" وهي أكبر نتيجة فوز له على الفرق الإماراتية و2-صفر بأقدام مهاجمه البرازيلي فيكتور سيموس.

وفي عام 2012 لعب الأهلي أمام نصر دبي في دور المجموعات وفاز ذهاباً وإياباً 2-1 سجلها سيموس وتيسير الجاسم في الامارات و3-1 في جدة سجلها عبدالرحيم جيزاوي وسيموس وكامل الموسى.

وفي ذات العام واجه الجزيرة في الدور ثمن النهائي ونجح بإقصائه بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 سجلها البرازيلي كماتشو والعماني عماد الحوسني وسيموس.

وفي نسخة عام 2013 واجه نصر دبي مرة أخرى في دور المجموعات وفاز ذهاباً 2-1 سجلها العماني عماد الحوسني وتعادلا إياباً في جدة 2-2 سجلها وليد باخشوين وتيسير الجاسم.

وفي النسخة الماضية واجه أهلي دبي وصيف بطل المسابقة وتعادلا ذهاباً في الإمارات 3-3 سجلها البرازيلي أوزفالدو وحسين المقهوي وتيسير الجاسم، وفاز إياباً في جدة 2-1 سجلها مهند عسيري والبرازيلي برونو سيزار.