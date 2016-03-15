الاقتصاد رئة الرياضة

البروفيسور بروس داهنينق يقول "إن الانتخابات ليس بالضرورة تنصب من هو أفضل، بل تنصب من هو صاحب شعبية أكبر وذلك لا يعني أنه الأفضل"، نعم تلك حقيقة والشواهد على ذلك كثيرة وآخرها دونالد ترامب، عموماً تذكرت هذه المقولة وطبول انتخابات رئاسة اتحاد الكرة بدأت تقرع ولكن للأسف كل من أعلن عن رغبته في الترشح لا يلبي احتياجات المرحلة المقبلة والتي أرى من وجهة نظر شخصية أنها تتطلب رجل اقتصاد مولع بحب الرياضة والعلاقة فيما بينهما طردية، فالأندية الغنية على سبيل المثال كبرشلونة وريال مدريد ومانشيستر هي من تحلق في سماء الإنجازات، ذلك من ناحية، ومن الأخرى فإننا مقبلون على الخصخصة ومن لا يملك رصيدا وافرا من اقتصاديات الرياضة بالتأكيد لن يفلح في قيادة دفة رياضة رئتها الاقتصاد.



*نقلاً عن الرياضية السعودية

