الثواني الأخيرة تحرم الهلال من الفوز ‎

فرط الهلال السعودي في فرصة خطف صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بعد تعادله أمام مضيفه الجزيرة الإماراتي 1-1 على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتقدم الهلال بهدف مبكر عن طريق مهاجمه البرازيلي ايلتون ألميدا بعد مرور 9 دقائق ونجح الجزيرة بتسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع 90+3 عن طريق مدافعه فارس جمعة.

وارتفع رصيد الهلال الى 5 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطة عن تراكتور تبريز الإيراني المتصدر ومثلها عن باختاكور صاحب المركز الثالث.

وشهدت المباراة أفضلية للضيوف الذين افتتحوا التسجيل مبكراً بعد مرور 9 دقائق عن طريق مهاجمه البرازيلي ايلتون ألميدا الذي تلقى تمريرة في من زميله ياسر الشهراني في منتصف ملعب أصحاب الأرض وانطلق نحو المرمى وراوغ اثنين من مدافعي الجزيرة ووضع الكرة في الشباك.

وسنحت فرصة ثمينة للهلال بعد مرور ثلاث دقائق على الهدف لمدافعه الكوري كواك تاي هي الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية زاحفة أصابت قائم المرمى الإماراتي.

وضغط الجزيرة في الدقائق العشر الأخيرة معتمداً على هدافه علي مبخوت الذي كاد أن يسجل هدف التعادل حينما تلقى تمريرة من البرازيلي نيفيز وسدد كرة وجدت الحارس خالد شراحيلي.

وعند الدقيقة 39 ارتكب حارس الهلال خالد شراحيلي خطأً فادحاً بعد فشله في إمساك كرة طويلة سهلة لتعود لعلي مبخوت الذي سددها وذهبت خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني ضغط الجزيرة في محاولة منه لإدراك هدف التعادل إلا أنه فشل في الوصول لمرمى الهلال خلال الربع ساعة الأولى لصلابة مدافعيه.

وعند الدقيقة 70 تلقى الهولندي هيتك مدرب الجزيرة ضربةً موجعة بعدما اضطر لإخراج قائد الفريق علي مبخوت بسبب تعرضه لإصابة وإشراك المهاجم التريندادي جونز.

وكثف الجزيرة ضغطه في حين اعتمد الهلال على الهجمات المرتدة والتي كاد من خلال إحداها أن ينهي اللقاء بهدف ثانٍ بعدما لعب مدافعه محمد البريك كرةً عرضية متقنة لزميله سالم الدوسري الذي حولها في الشباك إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وعند الدقيقة 77 أهدر البرازيلي نيفيز لاعب الجزيرة هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله خلفان مبارك ليواجه المرمى ويسدد لتجد الحارس خالد شراحيلي الذي تصدى لها بصعوبة.

وسنحت للجزيرة فرصة ثمينة أخرى للاعبه جونز الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أحمد الهاشمي ليسدد الكرة مباشرة نحو مرمى الهلال إلا أن الحارس خالد شراحيلي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن مدافع الجزيرة فارس جمعة من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله سلطان السويدي ووضع الكرة برأسه في شباك الحارس خالد شراحيلي..