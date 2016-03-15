أدريان يرد على الانتقادات: لاعبو الأصفر ليسوا أطفالاً

أكد الإسباني كانيدا جاهزية فريقه النصر لمباراة لخويا القطري، وقال إنها مباراة مهمة ومجموعتنا في البطولة الآسيوية متقاربة جداً من حيث المستوى مشيراً إلى أنه من الصعب توقع من يكون المتصدر للمجموعة، فيما تقام المباراة على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال كانيدا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بـ24 ساعة: "لدي ثقة كبيرة بلاعبي فريقي كما أن لدينا الإصرار والعزيمة بتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالنقاط الثلاث حتى نحافظ على صدارة مجموعتنا ونصل لمراحل متقدمة بالبطولة".

وأضاف: "عندما يكون الفريق في حضوره الفني فإنه قادر على تحقيق الأداء والنتيجة المطلوبة كما حدث ذلك في مباراة بونيودكور في أوزباكستان وأنا واثق من أن الفريق سيكون حاضراً في مباراة لخويا ونتطلع لوقفة جماهير النصر مع الفريق كما عهدنا ذلك منهم".

من جانبه أشاد المدرب الإسباني بحارس الفريق عبدالله العنزي وقال إنه لاعب جيد يمتلك شخصية قوية داخل الملعب وهبوط مستواه قليلاً لا يعني إبعاده عن الحراسة .

إلى ذلك، شدد صانع ألعاب النصر ادريان على أهمية المباراة وقال إن أداء الفريق فيها سيكون مغايراً للظهور الذي كان عليه في الدوري ونتمنى أن نكون في مستوى التطلعات وأضاف فريقنا متصدر المجموعة بأربع نقاط وسنبحث عن الفوز للحفاظ على الصدارة للوصول إلى مركز متقدم في البطولة .

وقال ادريان "نحن لاعبون كبار ومحترفون ولسنا أطفالا، نعرف ونفرق بين النقد الهادف البناء والتجريح مؤكداً أنه لا يوجد شخص يستطيع نقد ادريان أكثر من ادريان لنفسه ودائماً أنتقد نفسي وأحرص على تطوير مستواي وبالطبع أنا وجميع زملائي لسنا راضين عن مستوانا الذي قدمناه في المباريات الماضية" .



وشدد النجم البولندي على أن الأمير فيصل بن تركي صنع هذا الفريق واستطاع أن يحقق به بطولة الدوري لموسمين متتاليين بعد غياب عن البطولات والأمير وجميع زملائي يستحقون التقدير والصبر على ما يحدث من هزة فنية لأنني واثق من أن النصر قادر على تجاوز كل ما حدث والعودة أكثر قوة مؤكداً أن الجميع في مثل هذه الظروف يحتاجون النقد الهادف وليس كما حدث للاعبين ومنهم محمد السهلاوي الذي هو هداف الفريق.

وقال: "أنا وزملائي اللاعبون نتفهم غضب جماهير النصر النابع من غيرتهم على النادي كوننا لم نستطع المحافظة على لقبنا في الدوري ولكنني أقول لهم بطولة الدوري ذهبت وأمامنا بطولتان مهمتان، كأس خادم الحرمين الشريفين والتأهل لدور الثمانية في البطولة الآسيوية كمرحلة أولى ولذا نحن نحتاج لوقفة جماهير النصر لأنهم عندما يحضرون يكون لهم أثرهم على الفريق أداء ونتيجة وأقول لهم لا تزال هناك فرصة لتحقيق إنجاز في هذا الموسم فكونوا مع الفريق ."

من جهة ثانية أكد جمال بالماضي مدرب لخويا على صعوبة مباراة فريقه أمام النصر وقال في هذه البطولة وضعنا صعب بعد أن خسرنا أمام ذوبهان في قطر وإن كنا قد لعبنا جيداً في الإياب وخرجنا بنقطة التعادل إلا أننا مطالبون بتقديم مباراة كبيرة أمام النصر ليكون لنا حضورنا بالبطولة . وبين أن فريقه في العام الماضي قدم مستويات جيدة عكس حضوره الفني في هذا الموسم وقال عانينا من مشاكل كثيرة سواء غياب اللاعبين مع المنتخب أو الإصابات.