إجازة ومالي خلق أزعل

الحمد لله على الإجازات.. شكراً من القلب لمن اخترعها.. فالحياة كانت قاسية قبل الإجازات.. سنؤجل كل شيء ونستأنس.. سنوجل كل شيء إلى أن يعود الدوري بعد ثلاثة أسابيع.. سنستمتع بما حققناه حتى الآن.. ولكن الإجازة قد تكون قاسية على بعض الناس.. قاسية على من ضيق فريقه صدره أو من خربها قبل الإجازة.

أعتقد أن النصراويين أكثر الزعلانيين.. لن يستمتعوا بالإجازة.. سيرددون طوال الإجازة "أنا فيني حزن.. أنا فيني ألم".. فهزيمة الهلال محزنة مؤلمة.. الرابعة على التوالي.. أكثر ما استفزهم أن فريقهم تدحرج للمركز التاسع.. ولا يبدو أن مسلسل الهزائم سينتهي قريباً.. تغير المدربون والحال هو الحال.. إجازة هم وغم وكوابيس.

الاتحاديون لن يضحكوا هذه الإجازة.. فهزيمة الوحدة مدمرة.. ضاع الدوري يا حرام.. مباراة غريبة.. الوحدة يسجل ومختار يسقط.. سقط أكثر مما لمس الكرة.. منذ غاب ريفاس غابت الأهداف.. إجازة غير سعيدة للإتحاد خصوصاً الفريق ينتظر القرار.. تعاد أو لا تعاد هذا هو السؤال.. بعد المستوى الذي قدمه الاتحاد مع الوحدة لا أنصحهم بإعادة مباراة القادسية.

لجنة الاستئناف لن تستمتع بالإجازة على الإطلاق.. الزعل يحاصرها أينما ذهبت.. لن تردد "أنا فوق السحاب هناك شوفوني".. فالكل غاضب منها ولا مخرج.. رد الرابطة الأخير زاد الأمور تعقيداً.. لمن يحولونها الآن؟ سؤال محير لم يفكر فيه أعضاء اللجنة عندما بربسوا القضية.. ستطول القضية.. أسبوع.. أسبوعان.. ربما ثلاثة وفي النهاية ستعود القضية للجنة المسابقات لتقول ما قالته قبل أربعة أسابيع.

عامر عبدالله لن "يستأنس" في الإجازة.. يعرف جيداً أنه كان سيئاً في المباراة.. متأكد أن كل من قابله سأله عن حالة الطيران التي كان عليها.. فما قدمه في مباراة الاتحاد والوحدة مبالغ فيه بكل المقاييس ومن كل الاتجاهات والزوايا.. زايد على كل شيء.. زايد بشكل عجيب غريب.. لا يستحق إجازة سعيدة.

أتمنى لكم جميعاً إجازة سعيدة.. بالنسبة للأهلاويين والهلاليين والتعاونيين فليهنؤوا بإجازتهم فقد اختاروا أندية تُسعد جماهيرها.. سينامون بعمق دون كوابيس أو منغصات فالحياة جميلة.. أتمنى أيضاً لفارس عوض إجازة سعيدة فقد أبدع في مباراة الهلال والنصر.. لجنة الانضباط رغم بعض الخطوات المتعثرة إلا أنها كانت حاسمة وحازمة وبلا شك تستحق هي الأخرى إجازة سعيدة فقد كانت بحق نجمة الجولة.

*نقلاً عن الرياضية السعودية