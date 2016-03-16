الجبلاية وجانيرو

عاد الهدوء والاستقرار داخل المنظومة الكروية الإدارية الفنية بالجبلاية وضربات جميع الكوارث الشيطانية التى حدثت

بعودة الدورى الذى دخل الآن فى منافسات قوية وجاء الأداء الرائع وضمان الصعود للدور الـ16 للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى افريقيا دورى الأبطال والكونفيدرالية تحت شعار الحلم الإفريقى حيث جاءت البداية قوية وهى الأولى من نوعها فى تاريخ مشاركات الأندية المصرية وقطعا ستعود بالفائدة على أداء منتخب مصر الذى يمثل لاعبو الأندية الأربعة القوام الأساسى والعمود الفقرى له خاصة الأهلى والزمالك أصحاب الخبرة الإفريقية الأكثر موعدة لنتائج الأندية تقول الأرقام إن مصر المقاصة الضيف الجديد يستحق لاعبوه والجهاز الفنى والإدارى كل التقدير عقب فوزه على بطل الكونغو بثلاثية رائعة وهى الثالثة له على التوالى بعد الفوز على الدفاع الإثيوبى فى دور الـ64 ذهابا وإيابا كما ظهر إنبى بمستوى ممتاز امام أفريكا سبورت الإيفوارى وهو أحد الأندية أصحاب التاريخ فى الساحات الإفريقية وكان الزمالك على موعد مع دوالا الكاميرونى وحتى التعادل السلبى للأهلى امام ريكرياتيفو بطل أنجولا له ظروف فنية خاصة وهكذا جاءت النتائج لتؤكد صعود الأندية الأربعة لدور الـ16 للبطولتين.

> أيام ويواجه المنتخب المصرى الأول لكرة القدم نظيره النيجيرى على أرضه ووسط جماهيره فى لقاء صعب ومثير فى التصفيات لبطولة الأمم الإفريقية وهو لقاء عنق الزجاجة.

> مرة أخرى أهنيء وأقدر كل أبطال وبطلات مصر المؤهلين لريودى جانيرو 2016 ولكن حلم الميدالية الصعب لن يناله من هؤلاء المتأهلين إلا قلة لن يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة ولا أؤيد الإصراف فى الوعود الكثيرة لإحراز الميداليات كما تقول أروقة التاريخ الذى لا يكذب ولا يتجمل أما أن تكون هناك وعود بميداليات ليس لها أساس على أرض الواقع جريا وراء سياسة الشمولية فهو أمر مرفوض ويجب الاهتمام بأبطال بعينهم فقط والتركيز نحو إحرازهم ميداليات تكون إضافة بعيدا عن التشدق بوعود وكلام بدون لازمة وغير واقعى والعدد فى الليمون ومنافسات جانيرو 2016 نار.

*نقلاً عن الأهرام المصرية