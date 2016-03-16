القائمة المثالية للجولة 20 من الدوري السعودي

شهدت التشكيلة المثالية للجولة العشرين من الدوري السعودي، انتزاع الوصيف الهلال لأغلبية المقاعد التي توزعت على ستة اندية، وذلك بحسب محللي قناة العربية.

البداية من حراسة المرمى التي يفوز بخانتها وللمرة الأولى هذا الموسم عبد الله آل عراف، لاعب الوحدة نجح في حماية شباكه من هجمات لاعبي الاتحاد وابقاها نظيفة، من الأهداف في تسع مباريات لعبها مسك الكرة ثماني مرات وصدها سبعا وعشرين مرمى.

مقعد الظهير الأيمن فاز به وبأغلبية الأصوات محمد البريك، ظهور صاحب القميص رقم اثنين هو الثامن هذا الموسم، ارقامه تظهر هدفين في رصيده والتحامات وصل اجماليها الى ست وثلاثين.

يجاوره في خانة قلب الدفاع الأولى أمينو بوبا، لاعب الخليج يعود الينا بعد غياب عن القائمة المثالية امتد أسبوعا لصالح سلام شاكر، الكاميروني قطع الكرة ثلاثا وخمسين مرة وخلصها في مئة واحدى وثلاثين.

الكوري الجنوبي كواك تاي هي استحق التواجد في خانة قلب الدفاع الثانية وباجماع محللينا في قائمة الاسبوع المثالية وللمرة الثانية هذا الموسم، في رصيد محترف الهلال فرصتين والتحامات ناجحة تصل نسبتها الى أربعة وثمانين في المئة.

يجاوره في خانة الظهير الايسر زميله في الفريق ياسر الشهراني، ظهوره هو الثالث هذا الموسم، ارقامه تظهر تخليصا للكرة احدى وعشرين مرة و صناعة ست وعشرين فرصة لزملائه.

ننتقل الان الى خط الوسط وعلى الجانب الايسر، حيث كتب البرازيلي التون خوزيه اسمه من نجوم التشكيلة المثالية للمرة الخامسة، صاحب القميص رقم سبعة وسبعين استحق الخانة وباجماع محللينا بعدما سجل باسمه هدف الفتح الثاني وصناعة الأول امام الفيصلي.

يجاوره في خانة الوسط الأيمن علي عواجي، لاعب الوحدة هز شباك الاتحاد في الدقيقة الثانية عشرة مفتتحا به التسجيل لفريقه ورافعا رصيده من الأهداف الى سبع في عشرين مباراة شارك بها هذا الموسم.

في خانة محور الارتكاز تواجد سلمان الفرج، لاعب الهلال يفوز بالخانة للمرة الثالثة هذا الموسم، استحق الخانة بعدما تمكن من قيادة فريقه بنجاح للفوز في ديربي الرياض، احصائيات الفرج تظهر هدفين في الف واربعمئة وخمس وتسعين دقيقة لعب.

الى جواره يحضر معنا عبد المجيد الرويلي في خانة محور الارتكاز الثانية، استحق المقعد وباجماع محللينا بعدما سجل للتعاون هدفين امام الشباب رافعا بهما رصيده من الأهداف الى تسعة احتل بهم المركز السادس في ترتيب الهدافين.

ننتقل الان الى خط الهجوم حيث حجز المقعد الأول الهلالي إلتون ألميدا، اللاعب البرازيلي كتب باسمه هدف الأزرق الثاني في شباك النصر، ارقامه تظهر خمسة اهداف وثمان وعشرين تسديدة على المرمى.

مقعد الهجوم الثاني احتفظ به عمر السومة للأسبوع الثاني على التوالي، اللاعب السوري قاد فريقه للفوز على القادسية باحرازه هدفين رفع بهما رصيده من الأهداف الى خمس عشرة حافظ بهما على مركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف ريفاس المتصدر بسبع عشرة هدفا.

نجم الجولة العشرين المثالية ينتزع لقبها وللمرة الأولى هذا الموسم عبد المجيد الرويلي، فاز بالمقعد بعدما قاد التعاون للفوز على الشباب بأربعة اهداف نظيفة.

للمرة العاشرة هذا الموسم ينال البرتغالي خوزيه غوميز مقعد افضل مدرب، قائد دفة التعاون خطف ثلاث نقاط ثمينة من الشباب وضعته في المركز الرابع برصيد ثمان وثلاثين نقطة، غوميز تظهر احصائياته انه تمكن من رفع نسبة الفوز لدى فريقه الى اثنتين في المئة لتصل الى خمسة وخمسين في المئة.

صافرة ديربي الرياض فازت معنا بلقب افضل حكم، الايطالي نيكولا ريزولي سيطر على مجريات لقاء الهلال والنصر واشهر ست بطاقات صفراء على وقع الصافرة.

