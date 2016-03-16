نقل مباريات الأندية السعودية والإيرانية لملاعب محايدة

طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أندية السعودية وإيران تحديد ملاعب محايدة لإقامة المباريات التي تجمع فرق البلدين ضمن دوري أبطال آسيا، وذلك بسبب الأزمة الدبلوماسية بين المملكة وإيران.

وكان الاتحاد الآسيوي أعاد جدولة المواجهات السعودية الإيرانية إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بانتظار إيجاد حل لهذه المعضلة أملا في عودة العلاقات الدبلوماسية إلى مجراها الطبيعي بين الدولتين لكن من دون جدوى.

وطالب الاتحاد الآسيوي من أندية الدولتين إعلامه بالمكان المحايد المفضل لها لإقامة المواجهات التي تجمع أصفهان وزوب أهان وتراكتور سازي بالاتحاد والنصر والهلال على التوالي في مهلة أقصاها 15 من الشهر الحالي.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير بعد مهاجمة سفارتها في طهران عقب إعدام المملكة لرجل دين سعودي شيعي بارز.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعدا نهائيا في 15 مارس من أجل استئناف "العلاقات الطبيعية" بين البلدين أو نقل المباريات إلى ملاعب محايدة.

وأبلغ مسؤول في سيباهان بطل الدوري الإيراني "رويترز" الشهر الماضي أن إيران ربما تسحب أنديتها من البطولة إذا منعت من استضافة مبارياتها ضد الأندية السعودية على أرضها.