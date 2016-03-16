عبدالفتاح والاتحاد يتباعدان.. ووكيله: المفاوضات مستمرة

تباطأت وتيرة المفاوضات بين إدارة نادي الاتحاد السعودي ونجم الفريق عبدالفتاح عسيري بعد دخوله الفترة الحرة دون الوصول إلى اتفاق يتم فيه تجديد عقده المنتهي رسمياً بعد خمسة أشهر من الآن، فيما توقفت الاجتماعات بين الطرفين على الطاولة منذ 3 أسابيع وسط اهتمام أبداه أعضاء شرف محليين لأندية محلية منافسة بجانب نادٍ إماراتي.

وكشفت لـ"العربية.نت" مصادر مقربة من اللاعب نفسه، أن عبدالفتاح طلب من الاتحاديين توفير 5 ملايين ريال سعودي للعام الواحد مقابل التجديد دون اشتراط مدة العقد، ولكن رئيس النادي إبراهيم البلوي أخبر صانع الألعاب قدرة إدارته توفير 4 ملايين ريال فقط ولمدة أربع سنوات فقط وهو ما رفضه ممثلو اللاعب الذين يطمحون في رقم أعلى يناسب موهبة صاحب القميص رقم (10).

ويسمح قانون اتحاد اللعبة المحلي بدفع مليونين و400 ألف ريال في السنة الواحدة كحد أعلى، ولكن في حال اتفاق النادي واللاعب على مبالغ إضافية -لا يمكن تدوينها في العقد-، يقوم اللاعب بتحصيل تلك الأموال من تحت الطاولة دون وجود ضمانات من لجنة الاحتراف، وهو الأمر الذي يجعل الخلاف بين عسيري وإدارة الاتحاد قائماً حول المبالغ الإضافية التي ستدفع كمقدم عقد.

من جهته أكد عصام العبدلي، وكيل أعمال عبدالفتاح، أن المفاوضات ما زالت قائمة، وأن اللاعب ما زال يدرس خيارات التجديد، وقال في تصريح خاص لـ"العربية.نت": "النادي قدم عرضه الأول في نوفمبر الفائت، وبمبلغ سنوي يصل إلى مليونين و400 ألف ريال". وزاد: "لم نصل إلى اتفاق وبعد ذلك حدث اجتماع آخر قبل ثلاثة أسابيع ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق أيضاً".

وخرج صانع الألعاب البالغ من العمر 22 عاماً، من مباراة فريقه ضد النصر الإماراتي مصابا في العضلة الخلفية، فيما سرت شائعات عن مغادرة عسيري الملعب والتوجه إلى خارج الديار، بيد أن ممثل اللاعب رد على ذلك بقوله: "هذا كلام غير صحيح، صبيحة اليوم التالي ذهبنا إلى المشفى لإجراء أشعة مقطعية حول مكان الإصابة، وهذه الإشاعات تؤثر على أسرة اللاعب ويفترض أن النادي ينفي ويدافع عن عبد الفتاح الذي ما زال صغيرا في العمر وأيضاً قد يحبطه هذا الكلام".

ويواصل العبدلي حديثه عن موقف صاحب عبدالفتاح مع الإدارة الجداوية: "اللاعب لديه الرغبة في البقاء، وطلب مني تأجيل العروض حاليا حتى انتهاء المهلة مع ناديه، وإذا تجاوزنا تلك المدة سوف ننظر بلا شك لبقية العروض التي من بينها اهتمام ناد إماراتي".

وفي يونيو 2011، التحق عبدالفتاح بصفوف الاتحاد قادما من نادي حطين الواقع في صامطة جنوب السعودية، بينما يعتبر عسيري أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الروماني فيتور بيتوركا، فضلا عن استدعاء المدرب الهولندي فان مارفيك لاعب الوسط إلى تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة الإمارات وماليزيا ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال روسيا 2018.