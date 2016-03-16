عبدالمجيد الرويلي.. متعة لا تنتهي.. لقطة ختام

رغم تقديم عبد المجيد الرويلي لمستويات مميزة مع فريقه التعاون السعودي، إلا أن اسمه لم يتواجد في قائمة المنتخب السعودي التي ستواجه منتخبي الإمارات وماليزيا ضمن التصفيات المزودجة، وهو ما سبب ردة فعل لدى الجمهور حيال ابعاد لاعب الوسط المتميز.

ويقول الرويلي في تصريحات لبرنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: "احترم رأي المدرب الهولندي في عدم الانضمام للمنتخب، انا لاعب محترف اقدم مستويات واداء وهو من يقرر استدعائي، وان شاء الله تجي الفرصة في الفترة المقبلة".

وزاد: "التعاون نادي كبير ولكن هناك اندية خمسة كبرى، اي لاعب يروح لها تصبح فرصة كبيرة للانضمام للمنتخب، جميع اللاعبين لديهم نفس الشعور ان تكون في فريق كبير تستطيع تروح المنتخب".

