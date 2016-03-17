الأهداف الثلاثة

هل يحتاج المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تزكية ليبقى فى الوزارة بعد التعديل المنتظر خلال ايام ؟لا أظن ..

لأن جهده الذى بذله طوال الفترة التى تولى فيها المسئولية هو الذى يزكيه لأن يستمر، مراعاة لصالح القطاع الضخم الذى يتولى مهمته .المهندس خالد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه يمتلك حرفية خاصة جدا فى إدارة الملفات الصعبة وآخرها الهدف الثالث «هاتريكى» الذى سجلته الرياضة المصرية منذ ايام قليلة بالفوز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لشباب كرة السلة المقامة فى القاهرة فى يوليو 2017 .. وقد كان الهدف الاول الذى تم تسجيله الفوز بتنظيم بطولة العالم لرجال كرة اليد عام 2021 ، وذلك فى نوفمبر من العام الماضى وبعد ايام قلائل من حادث سقوط الطائرة الروسية، حين حزم عبد العزيز حقائبه وسافر الى روسيا ليدعم الملف المصرى ويعود للقاهرة بعد ساعات حاملا معه الموافقة على تنظيم كأس العالم لليد فى مصر , وقد أقنع المجتمعين ان مصر كانت وستظل دائما بلد الأمن والأمان .أما الهدف الثانى الذى كان قد تم تسجيله دون ان يشعر احد فهو الموافقة على تنظيم القاهرة لكأس العالم لشباب الكرة الطائرة فى صيف 2017 .. وذلك خلال اجتماع الاتحاد الدولى للعبة فى فبراير الماضى .والحقيقة غير القابلة للجدل ان «شكل» الصالة الكبرى باستاد القاهرة فى بطولة امم افريقيا لرجال اليد فى ظل وجود 20 الف متفرج يومى 28 و29 يناير الماضى كان له مفعول السحر لانتزاع تأييد الاتحادين الدوليين للسلة والطائرة على اقامة البطولتين بالقاهرة .الصالة الكبرى باستاد القاهرة التى تم تجديدها بالكامل (مع وجود العشرين الف متفرج) جعلها حلما واملا لكل لاعب فى العالم لان يأتى الى مصر ويشارك فيها .. كما انها صارت بطاقة نجاح مقدما لأى بطولة عالمية تقام فى مصر . والدرس المستفاد من كل هذه النجاحات المتوالية ان مصر دائما تستطيع, شرط وجود الكفاءة التى تخطط وتدعم وتنفذ ..وكلها أراها مقومات نجاح عبدالعزيز فى ادارته للملفات الكبيرة .. والبقية تأتى .

*نقلاً عن الأهرام المصرية