بايرن ميونيخ يهزم يوفنتوس في مباراة أسطورية

نجا بايرن ميونيخ الالماني من اقصاء وشيك وتغلب على ضيفه يوفنتوس الايطالي وصيف النسخة الماضية 4-2 بشق النفس بعد التمديد الاربعاء ضمن اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.



وانضم بايرن ميونيخ وبرشلونة الاسباني حامل اللقب، الذي تخطى ارسنال الانكليزي 3-1 اليوم ايضا، في ربع النهائي الى مانشستر سيتي الانكليزي، اتلتيكو مدريد الاسباني، باريس سان جرمان الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، ريال مدريد الاسباني وفولفسبورغ الالماني.



وبدا يوفنتوس في طريقه لتوديع الدور الثاني منذ الذهاب بعد تخلفه على ارضه صفر-2 قبل ان ينتفض ويدرك التعادل 2-2. وفي الاياب حصل السيناريو المعاكس، اذ كان بايرن بحاجة للفوز باي نتيجة على ارضه او التعادل سلبا او 1-1 ليحجز بطاقته الى ربع النهائي، لكن يوفنتوس تقدم بهدفين مبكرين في الشوط الاول قبل ان يقلص بايرن الفارق في اخر ثلث ساعة ثم يعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. وفي الوقت الاضافي استغل بايرن ارهاق ضيوفه مضيفا هدفين اخرين عبدا له الطريق نحو ربع النهائي.



وعجز يوفنتوس عن الثأر لخسارته في ربع نهائي نسخة 2013 امام بايرن 2-صفر ذهابا وايابا.



وكان مدرب بايرن الاسباني جوسيب غوارديولا قريبا من التعرض لضربة قاسية قبل توديع النادي البافاري الذي سيتركه الصيف المقبل من اجل مانشستر سيتي الانكليزي، فابقى على اماله بقيادة بايرن الى لقبه القاري الاول منذ 2013 والسادس في تاريخه.



وكان بايرن على وشك الخروج لاول مرة من الدور الثاني منذ موسم 2010-2011 حين اصطدم بفريق ايطالي اخر هو انتر.



على ملعب "اليانز ارينا" وامام 70 الف متفرج، افتقد يوفنتوس اثنين من اعمدته الاساسية هما المهاجم الارجنتيني باولو ديبالا ولاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو بسبب الاصابة، بالاضافة الى قلب الدفاع المخضرم جورجيو كييليني.



ولعب الاسباني الفارو موراتا بدلا من ديبالا، وشارك لاعب الوسط البرازيلي هرنانيس اساسيا، فيما بقي المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش الذي كان يحوم شك حول مشاركته على مقاعد البدلاء قبل دخوله في ثلث الساعة الاخير.



بدوره، تعرض بايرن لضربة قوية بغياب جناحه الهولندي ارين روبن المصاب بنزلة برد، فلعب الفرنسي فرانك ريبيري اساسيا للمرة الثانية هذا الموسم في دوري الابطال بعد عودته من الاصابة.



ودفع غوارديولا، الذي حذر قبل المباراة من "العقلية الايطالية" القادرة على قلب الامور، بالاسباني تشابي الونسو اساسيا فجلس مواطنه تياغو الكانتارا على مقاعد البدلاء.



وصدم لاعبو المدرب ماسيميليانو اليغري الجمهور البافاري عندما مرر الالماني سامي خضيرة كرة بالعمق بدت غير خطيرة الى الظهير السويسري ستيفان ليشتاينر، لكن المفاجاة كانت بسوء التنسيق بين النمسوي دافيد الابا والحارس الدولي مانويل نوير، فارتدت الكرة من الاخير الى الفرنسي بول بوغبا الذي سددها ارضية بسهولة في المرمى الخالي مفتتحا التسجيل (5).



حاول بايرن الرد بتسديدة طائشة من الفرنسي فرانك ريبيري (11)، ثم لعب الاسباني موراتا كرة عالية من داخل منطقة بايرن (14).



وبدا دفاع بايرن مهزوزا خصوصا نوير الذي كاد يكرر خطأه بكرة ثانية احتسبها الحكم تسللا على يوفنتوس (23).



وقام موراتا بمجهود فردي خارق من ملعبه بعد كرة خسرها الابا الذي كان يبحث عن دعم مهاجميه، فتخلص من مدافعي الفريق الاحمر ومرر كرة مقشرة الى الكولومبي خوان كوادرادو الذي تلاعب بدوره بالقائد فيليب لام بدم بارد وسدد كرة جميلة في الزاوية اليسرى فوق نوير (28).



وفي ظل ضغط جارف لبايرن املا بتقليص الفارق ودفاع مستميت ليوفنتوس بقيادة ليوناردو بونوتشي واندريا بارزاغلي، صد الحارس جانلويجي بوفون كرة خطيرة لتوماس مولر ارتدت من البولندي روبرت ليفاندوفسكي على بعد نحو مترين بجانب القائم الايسر (42).



وكاد يوفنتوس يقتل المباراة منطقيا قل الدخول الى غرف الملابس، فمن كرة مرتدة وصلت عرضية الى كوادرادو انقذها ببراعة نوير من مسافة قريبة، ارتدت الى ليشتاينر تابعها برعونة فوق العارضة (44)، لينتهي الشوط الاول بتقدم يوفنتوس 2-صفر.



وفي الاستراحة، دفع غوارديولا بالظهير الاسباني خوان برنات بدلا من المدافع المغربي المهدي بنعطية، فتراجع الابا الى وسط الدفاع.



وفي الشوط الثاني تابع موراتا تألقه بالمرتدات لكنه وصل مرهقا امام نوير فسدد كرة ضعيفة بين يديه (56). وكانت الثانية اخطر بكثير اذ استلم موراتا احد ابرز نجوم اللقاء الكرة من بوغبا وتلاعب بجوشوا كيميش والابا ثم سدد فوق العارضة من مسافة قريبة ايضا (57).



واجرى غوارديولا تبديله الثاني عندما زج بالفرنسي الشاب كينغسلي كومان بدلا من الونسو.



وعكس كومان كرة خلفية من خط المرمى الى البرازيلي دوغلاس كوستا رفعها الاخير على شكل تسديدة خشي بوفون الخروج لصدها، فتابعها ليفاندوفسكي برأسه في قلب المرمى مقلصا الفارق ومشعلا المباراة (73).



وتابع بايرن سيطرته في ظل استبسال لاعبي يوفنتوس من دون فرص خطيرة حتى انتزع التشيلي ارتوروفيدال، لاعب يوفنتوس السابق، الكرة من دفاع يوفنتوس ولعبها الى كومان على الجهة اليمنى فعكسها عرضية عالية تابعها توماس مولر برأسه هدف التعادل (90+1).



وهذا الهدف السابع لمولر في 8 مباريات في المسابقة، والـ63 للثنائي ليفاندوفسكي-مولر هذا الموسم.

وفي الشوط الاضافي الاول سدد ليشتانير كرة ارضية ضعيفة من مكان خطير داخل المنطقة انقذها نوير (92).



وكان بايرن الطرف الافضل في الشوط الاضافي الاول من دون فرص خطيرة.



لكن في الثاني، ظهرت لمسات غوارديولا مجددا، فبعد مشاركة كومان في صناعة اول هدفين، استفاد لاعب الوسط البديل الاسباني تياغو الكانتارا من خطأ دفاعي للسيدة العجوز وسدد كرة ارضية الى يسار بوفون مانحا بايرن التقدم لاول مرة في المباراة (108)، ثم دق كومان الاسفين الاخير في مرمى يوفنتوس من مرتدة وتسديدة يسارية جميلة الى يمين الحارس المخضرم (110).



وكاد البديل مانزوكيتش يقلص الفارق من مسافة قريبة لكنه سدد على جسم نوير (116)، لتنتهي المباراة المشوقة بتأهل بايرن الى دور الثمانية