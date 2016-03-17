بلاتر يستأنف عقوبة إيقافه لدى محكمة "كاس"

ذكرت محكمة التحكيم الرياضي، أعلى سلطة قضائية رياضية، اليوم الخميس، أن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر تقدم أمامها باستئناف لعقوبة الإيقاف المفروضة عليه والتي خفضت من 8 إلى 6 سنوات.

وكانت الهيئة القضائية في الفيفا أوقفت في 21 ديسمبر الماضي بلاتر 8 سنوات عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب سوء استعمال منصبه في "دفعة غير شرعية" لمبلغ 1.8 مليون يورو (2 مليون فرنك سويسري) إلى رئيس الاتحاد الأوروبي، الفرنسي ميشال بلاتيني في عام 2011 عن عمل استشاري قام به بين 1999 و2002.

وتقدم بلاتر باستئناف امام لجنة الاستئناف في الفيفا التي خفضت العقوبة من 8 الى 6 سنوات في 24 فبراير.

وتعرض بلاتيني لعقوبة مماثلة، وحذا حذو بلاتر فتم تخفيض العقوبة إلى 6 سنوات أيضا.