جيزاوي: تركت النصر والاتحاد بسبب المال

كشف اللاعب السعودي عبد الرحيم جيزاوي، عن سبب رحيله من أندية النصر والأهلي والاتحاد خلال موسمين فقط، فيما أشار إلى إنصاف غرفة فض المنازعات له حينما أكدت استحقاقه لستة ملايين ريال سعودي.

وقال جيزاوي في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "تجربتي في الأهلي كانت ناجحة واحلى مراحل حياتي، اخر سنة لم اجدد وانتقلت بعدها لأن العرض لم يكن مناسبا وذهبت الى النصر في الرياض، ولكن استطيع القول ان اموري كلها ممتازة مع الأهلاويين".

وحول الفترة التي قضاها مع النصر بعد تركه مدينة جدة وتحقيقه بطولة الدوري: "أرى أن انتقالي الى النصر كان ايجابي في البداية، جئت فترة متاخرة اخر الاعداد واللاعبين اكثر جاهزية مني، شاركت في كل المباريات القوية كلها، والحمد لله ما كان ينزلني المدرب الا وهو واثق فيني، الموسم الاول كان ناجح والثاني يفترض ان يزداد نجاحه ولكن في اخر الموسم اختلفت مع الادارة النصراوية".

وأفصح لاعب الجناح عن أسباب مشاكله مع الإدارة النصراوية والتي تسببت في رحيله: "حينما وقعت ما اخذت شيء مبدئيا، ويفترض بعد شهرين استلم الدفعة الاولى 30%، ولكن لمن اخذنا الدوري واشتكيت الاتحاد السعودي لكرة القدم، اصبح فيه خلافات مع الادارة، اتفقنا اخذ جزء من المبلغ ولكن اخلفوا الوعد". فيما بات على النصر دفع خمسة ملايين ونصف المليون ريال للاعب بحسب غرفة فض المنازعات.

وتحدث عبد الرحيم عن تجربته السريعة الصفراء مع اتحاد جدة: "تركت النصر حتى العب اساسيا، وقعت مع الاتحاد مع رئيس النادي ابراهيم البلوي، انضميت لمعسكر دبي والمدرب كان مبسوط، وجعلني اتدرب بمفردي صبح ومساء، بدايتي جيدة جداً، فجأة هناك شيء تغير وابعدوني عن الملعب ولم اكن استلم رواتبي رغم تقديمي مباريات جيدة، بعد فترة الغى الاتحاد عقدي وتقاضيت معهم وكسبت فقط 900 ألف ريال".