رونالدو يحقق حلم الطفل الفلسطيني دوابشة

حقق الطفل الفلسطيني أحمد دوابشة البالغ من العمر 5 أعوام، حلمه عندما التقى الخميس في مدريد، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعدد آخر من لاعبي فريق ريال مدريد لكرة القدم.

ورتبت لدوابشة، الناجي الوحيد من إحراق منزل عائلته في شمال الضفة الغربية المحتلة في يوليو الماضي، على يد مستوطنين متطرفين، زيارة إلى مركز تدريب ريال مدريد، حيث استقبله رونالدو والويلزي غاريث بيل والبرازيلي مارسيلو، وأخذوا معه الصور التذكارية وقدموا له قميصا وكرة عليهما تواقيع أفراد الفريق.

وكتب ريال مدريد على موقعه في شبكة الإنترنت، "جال الطفل إلى منشآت المركز قبل أن يحضر حصة تدريبية للفريق بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان".

وبث تلفزيون ريال مدريد، القناة الخاصة بالفريق الملكي، صورا عن اللقاء بين اللاعبين والطفل الفلسطيني، وهو يرتدي القميص المقدم له، والذي يحمل الرقم 7 العائد لرونالدو، وعليه اسم أحمد.

وزار أحمد الذي وصل ظهر أمس إلى العاصمة الإسبانية، أيضا ملعب سانتياغو برنابيو، وقام بعملية إحماء على أرضيته.

وكان رونالدو دعا أحمد الذي يضع غطاء طبيا يغطي فروة رأسه المصابة بحروق لزيارته، ورحب رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب بالدعوة، معتبرا أنها "لفتة عظيمة من ريال مدريد وإدارته ورونالدو، لكن الجندي المجهول في هذا الموضوع الذي نشكره جدا هو زين الدين زيدان"، في إشارة إلى مدرب ريال الحالي ونجم كرة القدم الفرنسي السابق.

وكان أحمد يتلقى العلاج في مستشفى قرب تل أبيب ويتعافى من إصابته بجروح بالغة نتيجة إضرام مستوطنين متطرفين النار في منزل عائلته في 31 يوليو الماضي، في قرية دوما قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأسفر الحريق عن مقتل الرضيع علي دوابشة (18 شهرا)، وإصابة والديه سعد وريهام بحروق بالغة سرعان ما فارقا الحياة بعدها متأثرين بها.