فارياس: لياقتي الضعيفة حرمت الشبابيين المتعة

أكد البرازيلي كاميلو فارياس، لاعب فريق الشباب السعودي، أن مستواه اللياقي يحرمه من تقديم مستويات مميزة، مشيرا إلى انقطاعه عن اللعب لأشهر حينما تلقى عرضا من الإدارة العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال فارياس في تصريحات خاصة لبرنامج "في المرمى": "تلقيت عرض الشباب كنت في اجازة ومنقطع عن اللعب، العرض مفاجئ لي ومقلق، الدوري في منتصفه واول مرة اخوض تجربة احترافية في الشرق الاوسط". وزاد: "قمت بالفور بالاتصال على زميلي رافينيا وقدم لي معلومات ايجابية عن المجتمع السعودي والكرة هناك ونصحني بالقدوم الى هنا".

ويشير فارياس إلى مشكلته الحالية مع الشباب قائلاً: "لدي الكثير اريد تقديمه للفريق، ولكن مشكلتي في الجهوزية اللياقية، انا كلاعب برازيلي يحتاج الى شهر ونصف حتى يصل الى مستواه، الجهاز الفني وضع لي تدريبات خاصة حتى اصل الى مستويات مرضية".

وقال لاعب الوسط أن فريق التعاون يعجبه كثيرا بقيادة المدرب البرتغالي غوميز، فيما خطف إعجابه من الشبابيين كل من مواطنه البرازيلي رافينيا وحسن معاذ.