أرشافين ينضم إلى فريق كازاخستاني مغمور

انضم اندريه ارشافين قائد المنتخب الروسي السابق لكرة القدم إلى نادي كيرات الما آتا الكازاخستاني.



وقال موقع النادي على الإنترنت اليوم الجمعة إن المهاجم البالغ من العمر 34 عاما وقع على عقد لمدة عام واحد مع إمكانية تجديده لموسم إضافي.



وسجل ارشافين 17 هدفا في 74 مباراة دولية مع منتخب روسيا وساهم في تأهل بلاده إلى قبل نهائي البطولة الأوروبية في 2008.



وبدأ ارشافين مسيرته مع اللعبة الشعبية مع زينيت سان بطرسبرج وقضى أربعة أعوام في ارسنال اللندني قبل العودة إلى فريق مدينته من جديد في 2013.



وقضى اللاعب الروسي النصف الأول من موسم 2015-2016 في فريق كوبان كراسنودار الروسي لكن أنهى عقده بالتراضي في الأول من فبراير شباط الماضي.

