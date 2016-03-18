البافاري بأمر الاحتياط!

اعتراف المدرب الأسباني بيب جوارديولا، أن دكة الاحتياط هي من صنعت الفارق لفريقه عندما أقصى اليوفي في دوري ابطال أوروبا، لا يمكن أن يكون تقليلا من قيمة لاعبي التشكيلة الأساسية للفريق البافاري، لكنها مساحة حتى نقول إنها كرة القدم التي يحتاج أن تهتم بكل تفاصيلها وجزئياتها ليس مجرد فريق أساسي يراعيه العديد من المدربين، ومجموعة أخرى من البدلاء، لا يحظون بنفس التركيز والاشراف، ومن الصعب جدا أن تراهن على قيمة فريقك وجاهزيته، مالم تكون معنيا بالتركيز على قائمة البدلاء، حتى أكثر بكثير من التشكيلة الأساسية، إن لم يكن في نفس المستوى، وبعد الاشارة الى أن الاهتمام بالبدلاء، هو نفسه الاهتمام بالتشكيلة الأساسية، لكن من خلال مسار وتفكير آخر.!

صحيح أن المشاكل والخلافات والصداع لأي مدرب يبدأ من خلال دكة الاحتياط، الا أن ذلك لا يعني أن يكون المدرب غير واعٍ ومدرك للقيمة الكبيرة التي يمكن أن تقدمها له تلك المجموعة، ليس في تحويل وقلب النتائج وفقط، بل وأيضا في تحفيز لاعبي التشكيلة الأساسية، الذين يظلون دائما متابعين لما يصدر من اللاعبين الاحتياط، وكيف يمكن أن يكون المدرب مهتما بتحركاتهم وتطلعاتهم وحراكهم، أم أنه يذهب في اتجاه آخر يمكن أن يقنعهم بضمان مراكزهم والاستقرار على نفس المستويات إن لم يكن أقلها.!

إن ما أحدثه اللاعب كومان لحظة دخوله بديلا في الشوط الثاني، وكيف أنه نال اشادة وثناء جوارديولا والمتابعين لم يكن ليحدثه لو أنه لعب مع بداية المباراة، وتلك حقيقة يجب أن يدركها الجميع، ليس مجرد لاعب صنع الفارق بعد نزوله واشارة الى استحقاقه أن يلعب من البداية، فكرة القدم عبارة عن مجموعة من العناصر، لا يمكن أن تكون جماعية، مالم تحظَ بالانسجام والانصهار لجميع أفرادها دون استثناء، وهي ذات النظرية والقاعدة التي يحتاج أن يتعامل معها المدرب، ويدرك من خلالها، أنه لا نجاح ولا قيمة يمكن أن يحققها مع فريقه، مالم يكن حريصا على انسجام وانصهار وتبادل في الأدوار، حتى لا يشعر أي من الأطراف بقيمة يمكن أن يضيفها أكثر من الطرف الآخر.!

إن ما يشارك في نجاح جوارديولا وأيضا البايرن ميونخ، ليس أكثر من التعامل ببساطة إدارية وفنية وابجديات، ومن خلالها تغيب المبالغة والزيادة في الأدوار غير المرغوب فيها وتظهر الواقعية والتجرد من الأنانية، من أجل مصالح عامة، لو تابعها الجميع يجدون أنها شاركت أيضـا في مكاسب فردية، لا شك أنها تحســـب في صالـــح المدرب الأسباني والنادي البافاري.!

*نقلا عن الأيام البحرينية