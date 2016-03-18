التونسيون يختارون وديع الجريء رئيسا لاتحاد الكرة

انتخب اليوم الجمعة وديع الجريء رئيسا لاتحاد كرة القدم في تونس لولاية ثانية بعد فوزه على منافسه جلال تقية بعد أيام من الجدل حول شرعية الانتخابات.



وحصلت قائمة الجريء على 152 صوتا بينما حصل منافسه رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع على 114 صوتا في انتخابات شارك فيها 237 فريق رياضي في تونس.



وحضر الانتخابات ممثل عن الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



وافتتحت الجلسة العمومية الانتخابية اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة.



وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة عقد جلسته

العمومية الانتخابية رغم قرار هيئة التحكيم الرياضية أعلى سلطة قضائية رياضية في البلاد والمحكمة الإدارية بإيقافها وتأجيلها.



وجاء قرار هيئة التحكيم الرياضية بعد احتجاج فريق قرمبالية الرياضية الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.



إلا أن الاتحاد قرر المضي قدما في عقد الجلسة رقم القرار وأكد ذلك في بيان صدر عنه.



لكن المحكمة الإدارية التونسية - التي تنظر في النزاعات المتعلقة بالإدارة ودعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء كل القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية - قضت يوم الأربعاء الماضي بإيقاف عقد الجلسة العمومية الانتخابية للاتحاد التونسي أيضا. ورغم ذلك لم يتلفت الاتحاد لأي قرار.



وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم عقد جلسة عمومية غير عادية غير فيها عدة قوانين أبرزها إلغاء الاحتكام الى محكمة التحكيم الرياضية المحلية وتغيير شروط الترشح للانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.



لكن عدة أندية تونسية من بينها قرمبالية الرياضية والنادي الافريقي أكدت عدم قانونيتها متهمة رئيس الاتحاد وديع الجريء بالسعي لتغيير القوانين من أجل ضمان الاستمرار في المنصب "مدى الحياة".