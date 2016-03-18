المجزل يهزم الخليج.. ويواجه الهلال بالمجمعة

واصل المجزل مفاجآته في كأس خادم الحرمين بعد إقصائه منافسه الخليج من دور الستة عشر بفوزه عليه بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

تقدم المجزل بالهدف الأول بواسطة بدر الدخيل (65)، وأدرك الخليج التعادل عن طريق عبدالله السالم في الدقيقة (78)، قبل أن يسجل محمد المنقاش هدف الفوز للمجزل في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، ليتأهل المجزل للدور ربع نهائي في كأس خادم الحرمين.

ويواجه المجزل نظيره الهلال في دور الثمانية، بينما يلاعب الرائد الأهلي، والاتحاد مع الحزم، والنصر أمام العروبة.