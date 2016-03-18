خير الدين مضوي: طموحي أكبر من الوحدة

يطمح الجزائري خير الدين مضوي، مدرب فريق الوحدة السعودي، بتدريب فريق أكبر في المستقبل إذ لا يمانع في الاستماع إلى العروض المقدمة له في فصل الصيف المقبل.

وقال المدرب الجزائري مضوي في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "طموحي اكون مدرب اكبر من نادي الوحدة، ولكن الحمد لله وفقت في اختيار النادي فنيا ولكن النتائج لم تتابع تطور الفريق، مؤخرا كان فيه نتائج حسنة، بعد شهر من وصولي كان فيه عقدة نفسية وعدم وجود ثقة ولكن الامور تسير ببطء". وأكمل: "ممكن جدا مع نهاية المسوم أترك الفريق لو جائني عرض، ممكن الواحد لمن يرتاح يشوف فيه عروض رغم أنني معجب بمكة وأهلها".

وتفاجئ المدرب الأفريقي برحيل لاعبين من صفوف الأحمر بعد فترة عمل قضاها معهم، وقال: "وصلني خبر انتقال ماهر عثمان للأهلي وعبد المحسن فلاته للقادسية ومعتز تمبكتي للاتحاد بعد شهرين من العمر رغم ان الفريق استقر شكليا من ناحية الفريق وهذا اختلط علي وجعلني ارى نزيفا داخليا ولكن تمكنا من تصعيد بعض اللاعبين الشباب".



