رئيس المجزل: لا نستطيع المنافسة بكأس الملك

أكد أحمد العبد الله، رئيس نادي المجزل السعودي، أن فريقه لا يسعى للمنافسة في كأس الملك حينما يواجه الخليج يوم الجمعة ضمن دور الستة عشر، فيما أشار إلى معاناة مالية تجدها إدارة النادي في تسيير شؤون الفريق الذي ينافس بدوري الدرجة الأولى.

وقال العبد الله في تصريحات خاصة لبرنامج "في المرمى": "لن نواصل المشوار في كاس الملك وهذا بالاتفاق مع المدرب، حتى لو فزنا على الخليج هناك مباريات صعبة، ولدينا مباراة مهمة جدا ضد المتصدر الباطن في مسابقة الدوري".



وحول شؤون النادي المالية، قال الرئيس: "نحن أقل نادي في الدرجة الاولى له موارد مالية هو المجزل، في العام الماضي جاء بعض الدعم والمكرمة الملكية وهذا ما ساعدنا ونحن نصرف شهريا 450 ألف ريال، الدخل اقل من المصروف يسير فيه عجز مالي".

من جانبه تمنى مدرب الفريق محمد المعالج المنافسة على الصعود، وحول مشاكل فريقه: "هناك شيء يرهق اللاعب ويشتت ذهنه وهو بعد الملعب عن مقر النادي، ولكن سوف نضحي لأننا نريد الصعود إلى دوري جميل".

