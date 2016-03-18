فان مارفيك يستبعد باخشوين وسالم من معسكر الأخضر

استبعد بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، كلا من سالم الدوسري ووليد باخشوين من المعسكر الجاري في مدينة جدة، وذلك لعدم التزامهما بالموعد المحدد لتجمع اللاعبين، كما تم استدعاء الثنائي اللاعب عبدالمجيد الرويلي واللاعب عبدالعزيز الجبرين للانضمام إلى قائمة المنتخب.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي، فإن اللاعبين انتظموا ظهر اليوم الجمعة في معسكر المنتخب الوطني المقام في مدينة جدة استعداداً للمشاركة في لقاءي المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019.

ويواجه المنتخب الوطني منتخب ماليزيا في 24 مارس التي ستقام في مدينة جدة ولقاء منتخب الإمارات في 29 مارس التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث توافد لاعبو المنتخب إلى مقر إقامة المعسكر وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد بن عيد الحربي.