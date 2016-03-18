فيدرر يشارك في بطولة ميامي بعد جراحية بالركبة

قال السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث عالميا في حسابه بموقع تويتر أمس الخميس إن عودته بعد جراحة في الركبة ستكون مبكرا قليلا عما كان متوقعا وإنه سيشارك في بطولة ميامي المفتوحة للتنس في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولم يلعب فيدرر الحاصل على 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى منذ بطولة استراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي وقال قبل ثلاثة أسابيع في حسابه على فيسبوك إنه يخطط للعودة قبل بطولة مونت كارلو للأساتذة في أبريل نيسان المقبل.



وتقام بطولة ميامي في الفترة من 23 مارس آذار وحتى 3 أبريل نيسان.



وخضع فيدرر لجراحة في الركبة في الشهر الماضي في سويسرا بعد تعرضه لإصابة خارج ملاعب التنس بعد يوم واحد من خروجه من قبل نهائي أستراليا المفتوحة.



وانسحب اللاعب السويسري من بطولات روتردام ودبي وانديان ويلز المقامة حاليا في كاليفورنيا.



ونادرا ما ابتعد فيدرر عن المشاركة في أي بطولة بسبب مشاكل صحية خلال مسيرته الحافلة في ملاعب التنس والتي بدأت قبل 18 عاما.



