قرعة أبطال أوروبا: برشلونة وأتليتكو.. باريس والسيتي

سيلتقي برشلونة حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع غريمه المحلي أتليتيكو مدريد وصيف البطل قبل موسمين في دور الثمانية للبطولة بعد سحب القرعة في نيون بسويسرا اليوم الجمعة.



وستتاح الفرصة لبرشلونة - الساعي ليكون أول فريق يفوز باللقب في عامين متتاليين - للثأر من خسارته أمام أتليتيكو في الدور ذاته قبل عامين عندما تعادل على أرضه 1-1 قبل أن يخسر 1-صفر في مدريد.



وسيلتقي باريس سان جيرمان - الذي يرجع أخر ظهور له في قبل النهائي إلى 1995 - مع مانشستر سيتي الذي ينفق بسخاء مثله في مواجهة يتوقع أن تأتي قوية أيضا على أن تقام مباراة الذهاب في باريس.



وسيلتقي ريال مدريد البطل عشر مرات مع فولفسبورج الألماني بينما يلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع بنفيكا البرتغالي وسيلعب الفريقان الألمانيان المواجهة الأولى على ملعبيهما.



وجاءت القرعة على النحو التالي:



فولفسبورج (ألمانيا) أمام ريال مدريد (اسبانيا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا) أمام بنفيكا (البرتغال) - برشلونة (اسبانيا) أمام أتليتيكو مدريد (اسبانيا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) أمام مانشستر سيتي (انجلترا).