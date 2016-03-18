كابوس دورتموند يلاحق كلوب في الدوري الأوروبي

تحول الكابوس الذي ظل يلاحق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول إلى حقيقة بمواجهة ستجمع بين الفريق الإنجليزي وفريقه السابق بروسيا دورتموند الشهر المقبل في دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد سحب القرعة اليوم الجمعة في سويسرا.

وسيواجه اشبيلية الساعي للقبه الثالث على التوالي اتليتيك بيلباو غريمه في الدوري الإسباني، بينما سيلتقي فياريال مع سبارتا براج، وبراجا البرتغالي مع شاختار دونيتسك الأوكراني.

وقال كلوب للصحافيين بعدما أطاح فريقه بغريمه التقليدي مانشستر يونايتد من دور الستة عشر للبطولة أمس الخميس "أتمنى الا نواجه دورتموند".

وأمضى المدرب الألماني صاحب الشخصية القيادية سبعة مواسم في دورتموند قاده خلالها للقب الدوري مرتين وكأس ألمانيا وصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 قبل أن يخسر من بايرن ميونيخ.

وقال ايلكاي جوندوجان صانع لعب دورتموند على حسابه في تويتر عقب القرعة "سيعود!".

وسيخوض ليفربول - الغائب عن الألقاب الكبيرة منذ فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في 2012 - مباراة الذهاب في ألمانيا في السابع من ابريل نيسان المقبل قبل أن يواجه منافسه إيابا بعدها بأسبوع في ملعب أنفيلد.

والتقى الفريقان قبل 50 عاما في نهائي ما كان يعرف بكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس عام 1966 وفاز دورتموند حينها 2-1.

ووصل الفريق الألماني إلى دور الثمانية بعد هزيمة فريق إنجليزي آخر هو توتنهام هوتسبير في دور الستة عشر أمس الخميس.

وفاز اشبيلية باخر مواجهتين أمام بيلباو في الدوري 2-صفر لكن لم يسبق أن التقى الفريقان في المنافسات الأوروبية.

وكذلك فياريال وسبارتا لم يسبق أن تواجها من قبل بينما فاز شاختار الأوكراني المتوج باللقب عام 2009 على براجا البرتغالي مرتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2010-2011.

وفيما يلي قرعة دور الثمانية:

براجا (البرتغال) أمام شاختار دونيتسك (أوكرانيا)

فياريال (إسبانيا) أمام سبارتا براج (التشيك)

اتليتيك بيلباو (إسبانيا) أمام اشبيلية (إسبانيا)

بروسيا دورتموند (ألمانيا) أمام ليفربول (إنجلترا)