ليفربول يقصي اليونايتد من مسابقة الدوري الأوروبي

تأهل ليفربول الانكليزي الى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم اثر تعادله مع مواطنه ومضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي 1-1 اليوم الخميس في مانشستر في اياب ثمن النهائي.



وسجل البرازيلي فيليبي كوتينيو (45) هدف ليفربول، والفرنسي انطوني مارسيال (32 من ركلة جزاء) هدف توتنهام.



وكان ليفربول فاز ذهابا 2-صفر فحرم غريمه على الارجح من المشاركة في المسابقة الاوروبية الام في الموسم المقبل حيث كان مدربه الهولندي لويس فان غال يرغب في انقاذ موسمه باحراتز هذه المسابقة التي تتيح لبطلها المشاركة في دوري الابطال.



ولا يزال فان غال يملك بصيص امل ضئيل حيث يحتل فريقه المركز السادس برصيد 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن جاره مانشستر سيتي الرابع آخر المشاركين في المسابقة الاوروبية لكن في ادوارها التمهيدية، بينما ضاعف ليفربول الثامن (44 نقطة) آماله من خلال تأمين استمرار مشواره.



وتأهلت ايضا فرق بوروسيا دورتموند الالماني واشبيلية الاسباني حامل اللقب وشاختار دانييتسك الاوكراني وسبورتينغ براغا البرتغالي ولحقت باتلتيك بلباو وفياريال الاسبانيين وسبارتا براغ التشيكي.



على ملعب اولدترافورد، تنفس مانشستر يونايتد الصعداء عندما حصل على ركلة جزاء تسبب بها المدافع ناثانيال كلاين لمخاشنته الفرنسي انطوني مارسيال الذي نفذها بنفسه مفتتحا التسجيل (32).



وحصل دانيال ستاريدج على ركلة حرة على الخط الايمن لمنطقة مانشستر اثر اعاقته من الهولندي دالي بليند نفذها ستاريج بنفسه فاصابت كرته العارضة وابت ادراك التعادل (35).



وقبيل نهاية الشوط الاول، صعب ليفربول مهمة مضيفه من جديد عندما ادرك التعادل اثر تمريرة من الالماني ايمري جان الى البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي هرب من ظله داخل المنطقة ورفع الكرة من فوق الحارس الاسباني دافيد دي خيا في شباكه (45).



وفي الشوط الثاني، سيطر مانشستر يونايتد على معظم الفترات باسيتثناء المراحل الاخيرة مع نزول البلجيكيين ديفوكح اوريجي وكريستيان بنتيكي، وكاد الاول يهز شبام اصحاب الارض مرتين متتاليتين بتمريرتين من الثاني لولا براعدة دي خيا (90 و90+1).



وفقدت انكلترا قطكبا ثانيا هو توتنهام ثاني ترتيب الدوري الذي سقط علةى ملعبه وايت هارت لاين 1-2 بعد ان خسر خارجه بثلاثية نظيفة.

وكان دورتموند سباقا لزيارة شباك مضيفه عبر هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ الذي اطلق قذيفة بعيدة المدى في اعلى الزاوية اليسرى (24).



وفي الشوط الثاني، عزز اوباميانغ، ثاني ترتيب الهدافين في الدوري الالماني برصيد 22 هدفا، تقدم فريقه بالهدف الثاني اثر تمريرة بالمقاس من الارميني هنيرك مخيتاريان (70).



وقلص الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون الفارق بعد ان قام بمجهود فردي داخل المنطقة (74).



وعلى ملعب رامون سانشيز يبزخوان، تابع اشبيلية مشوار الدفاع عن اللقب وكسر التعادل السلبي ذهابا مع بال السويسري بعدما حسم النتيجة في الشوط الاول 3-صفر.



ووضع المدافع الفرنسي عادل رامي اشبيلية في المقدمة عندما تابع برأسه في الشبك كرة نفذها خوسيه انطونيو رييس من ركلة ركنية (35).

وعزز اشبيلية تقدمه بالهدف الثاني بعدما غربل رييس عدة مدافعين في الجهة اليمنى واعاد الكرة خلفية مرت من آخرين ايضا ووصلت الى الفرنسي كيفن غاميرو غير المراقب فدفعها بقوة من مسافة قريبة في الزاوية اليمنى (44).



وعلى الفور، تلقى غاميرو كرة عالية من الدنماركي ميكايل كرون-دلهي تابعها برأسه وارتدت اليه مجددا من العارضة فاعادها بسهولة الى الشباك هدفا ثالثا (45).



وعلى الملعب البلدي، حقق سبورتينغ براغا البرتغالي فوزا كبيرا على ضيفه فنربغشه التركي 4-1 بعد ان خسر ذهابا صفر-1.



واعاد المضري احمد حسن كوكا الامل لاصحاب الارض بعد ان افتتح التسجيل في وقت مبكر جدا اثر متابعته لكرة بينية من المونتينيغري نيكولا فوكسيفيتش انهاها في اسفل الزاوية اليمنى (11).



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، تمكن فنربغشة من ادرك التعادل عن طريق البير بوتوك الذي تابع من مسافة قريبة كرة في اعلى الزاوية اليمنى (45+3).



وشهد الشوط الثاني تحولا كبيرا في المنجريات عندما تسبب محمد طوبال بركلة جزاء اثر لمسه الكرة مرفقة بالبطاقة الصفراء الثانية التي اخرجته من الملعب، انبرى لها جوسويه بنجاح مسجلا الهدف الثاني (69).



ومنح الصربي نيكولا ستويليكوفيتش بطاقة التأهل لسبورتينغ براغا بتسجيله الهدف الثالث من زاوية ضيقة (74).



واختتم رافا سيلفا المهرجان بالهدف الرابع بعد ان استغل تمريرة من احمد حسن (83).



وعلى ملعب كانستانت فاندن ستوك، جدد شاختار دانييتسك الاوكراني فوزه على مضيفه اندرلخت 1-صفر بعد ان هزمه ذهابا 3-1.

وسجل البرازيلي ادواردو دا سيلفا (90+3) الهدف.



وطرد مدافع شاختار اولكسندر كوتشر لنيله الصفراء الثانية (84)، ومدافع اندرلخت السنغالي كارا مبودجي بالحمراء (86).



وتسحب قرعة الدور ربع النهائي غدا الحمعة في مدينة نيون السويسرية، وتقام مبارياته في 7 نيسان/ابريل ذهابا و14 منه ايابا.

