مصر.. الحظر الجماهيري مستمر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، اليوم الجمعة، استمرار إقامة مباريات كرة القدم داخل البلاد بدون جمهور.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قوله "مباريات الدوري العام وغيرها من المباريات ستقام بدون جمهور".

وكانت الجماهير ممنوعة من حضور المباريات في المسابقات المحلية منذ وقوع أسوأ كارثة في تاريخ الرياضة المصرية بسقوط أكثر من 70 قتيلا في أعمال عنف عقب مباراة الأهلي مع المصري في بورسعيد في الأول من فبراير 2012.

لكن الاتحاد المصري للعبة قرر عودة المشجعين للملاعب في النصف الثاني من مسابقة الدوري الموسم الماضي. ومع أول مباراة محلية كبيرة بعد تنفيذ القرار والتي جمعت بين الزمالك وانبي سقط 19 قتيلا على الأقل في استاد الدفاع الجوي في فبراير 2015 ليتم منع الجماهير مجددا.

وأضاف البيان "أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تم وضعها لإقامة المباريات بدون جمهور حتى تخرج المباريات بالشكل المشرف للرياضة المصرية".

وسيلعب الأهلي مع ريكريتيفو الأنغولي غدا السبت في إياب دور 32 بملعب برج العرب على مشارف مدينة الإسكندرية بدون حضور جماهيري رغم إعلان رابطة مشجعي الأهلي (ألتراس أهلاوي) حضور اللقاء.

وقالت رابطة ألتراس أهلاوي في بيان عبر فيسبوك "الجمهور على أتم استعداد لتحمل المسؤولية والتعاون في جميع إجراءات التفتيش إذا كانت هذه هي المشكلة. الجمهور سيذهب..لتشجيع الأهلي في مباراته المهمة وهذا من حقه" وذلك بعد التعادل بدون أهداف في لقاء الذهاب بأنجولا.

وفي نفس البطولة يلعب الزمالك مع يونيون دوالا الكاميروني غدا في استاد بتروسبورت بالقاهرة بعد فوزه 1-صفر ذهابا وبالمثل أعلنت رابطة مشجعي الزمالك (ألتراس وايت نايتس) حضور اللقاء.

وقالت الرابطة في بيان عبر فيسبوك "...الزمالك ليس معاقبا من الاتحاد الافريقي (للعبة) كي تلعب المباراة بدون جمهور..لذا تقرر تجمع جماهير الزمالك غدا السبت لحضور مباراة العودة".